Král se Řezníčkem opět žádají vládu o tréninky a zápasy extraligy

Prezident Českého hokeje Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček opět žádají představitele státu o povolení tréninků, pokračování nejvyšší soutěže a udělení výjimky pro soustředění juniorské reprezentace před prosincovým mistrovstvím světa v Edmontonu.

Po pátečním prodloužení nouzového stavu a krizových opatření kvůli pandemii koronaviru do 20. listopadu se obrátili dopisem na premiéra Andreje Babiše, nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou a předsedu Národní sportovní agentury Milana Hniličku.

Extraliga se stejně jako další soutěže i v jiných sportech naposledy hrála 11. října a od následujícího dne nemohou sportovci včetně profesionálních ani trénovat ve vnitřních prostorech. Výjimku se hokejoví představitelé snažili dojednat s předchozím ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, jehož ve čtvrtek nahradil Blatný.

Podle tiskové zprávy Českého hokeje jsou hokejisté připraveni veškerá opatření, která by z výjimky vyplynula, nejen dodržet, ale v případě nutnosti i doplnit. "V klubech Tipsport extraligy by byla zajištěna izolace hráčů a členů realizačních týmů včetně pravidelného testování před každým soutěžním utkáním, to znamená minimálně dvakrát týdně. Tři čtvrtiny hráčů a členů realizačních týmů navíc již nákazou prošly, což minimalizuje riziko jejího šíření," uvedli zástupci svazu.

"Naše juniorská reprezentace je jediná ze všech deseti účastníků mistrovství světa, která nemá možnost se na něj připravovat," uvedli Král se Řezníčkem v dopise. "Na rozdíl od soupeřů nemohou reprezentanti v době, kdy do začátku vrcholného turnaje v jejich věkové kategorii zbývá osm týdnů, trénovat ani hrát zápasy."

Podle svazu by přitom měla reprezentační dvacítka pro přípravu ideální příležitost v Litoměřicích, kde je tamní prvoligový celek také součástí projektu přípravy reprezentační dvacítky.

"V akademickém centru Litoměřice, kde se ubytování, ledová plocha i posilovny nacházejí v jediné budově, je přitom možné uskutečnit přípravu v absolutní bublině s tím, že by na ni přímo navázal odlet na světový šampionát v Kanadě," upozornili iniciátoři žádosti o výjimku.

Upozornili také na kritickou situaci klubů a fakt, že řada z nich se ocitla na hraně existenčních potíží. "Některá města, která jsou majiteli a provozovateli zimních stadionů, uvažují vzhledem k výluce o rozpuštění ledových ploch, což by mělo další zásadní dopady na zbývající část sezony 2020/21," uvedli.

"Závažnost situace si všichni plně uvědomujeme a ochrana zdraví je pro nás zásadní prioritou. Jsme nicméně přesvědčeni, že udělení výjimky pro tréninky, zápasy nejvyšší soutěže a přípravu juniorské reprezentace by s vládními opatřeními ani s cíli, které sledují, nebylo v rozporu," prohlásili Král se Řezníčkem.

Ve čtvrtek se pod žádost o udělení výjimky z krizových opatření vlády, která by umožnila profesionálním hokejistům trénovat ve vnitřních prostorech hokejových stadionů a pokračování soutěží, podepsalo všech čtrnáct kapitánů mužstev z nejvyšší domácí soutěže. Argumentovali, že současná opatření ohrožují existenci českého hokeje jako takového.

V současné situaci se snaží Sparta, Plzeň, Mladá Boleslav a Hradec Králové nahradit omezené možnosti přípravy na ledě v Dobříši na kluzišti pod širým nebem. Třinec, Pardubice a Vítkovice dojíždějí za přípravou do Polska a Karlovy Vary do Německa.