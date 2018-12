Festival faulů a nečekaný hrdina Dostál. Skvěle nás podržel, smekl po dramatu Varaďa

před 12 minutami

Spontánní výskok Martina Kauta na střelce vítězného gólu Davida Kvasničku značil, jak moc byli Češi rádi za výhru 2:1 v prodloužení nad Švýcarskem. Při rozpačitém vstupu do hokejového mistrovství světa juniorů v Kanadě je nejvíc trápila nedisciplinovanost. Nečekaným hrdinou klání nakonec byl brankář Lukáš Dostál.

Kdyby Švýcaři ve třetí třetině využili alespoň jeden z několika brejků, mohli o pár chvil později odpovídat na otázky ohledně prvního překvapení na turnaji.

Jenže převahu nevyužili. I tak byl jejich kouč Christian Wohlwend spokojený: "Jsme velmi šťastní z toho, jak jsme dnes hráli. Myslím, že před rokem nás Češi přestříleli asi 40:15, dneska byl poměr střel 27:27."

Aktuální informaci měl švýcarský trenér správnou, vzpomínal však poněkud mlhavě. Na předešlém šampionátu nevyhrál český tým na střely 40:15, ale 60:31. Při výhře 6:3 předvedl ofenzivní smršť.

I tentokrát začal aktivně. Navzdory kostrbatosti plynoucí z nervozity měl více ze hry a doufal, že bezbrankové skóre brzy prolomí.

Ve druhém dějství však odstartoval festival pěti českých prohřešků proti pravidlům. Ondřej Machala fauloval hned po návratu z trestné lavice, později měl soupeř přesilovku pět na tři.

"Dostali jsme se do problémů při slabých vyloučeních," uznal trenér Václav Varaďa. "Záměrně říkám slabých, laciných. Nebylo to tak, že někdo usekl hokejku soupeři před prázdnou bránou. Švýcary jsme dostali do sedla."

Na přesilovkový gól Nanda Eggenbergera ještě odpověděl Kaut, ale jeho parťáci dlouho mlčeli. I ti hvězdní. Nutno dodat, že Filip Zadina trefil tyč a kapitán Martin Nečas připravoval šance.

Největší českou hvězdou se nečekaně stal brankář Dostál, který z 27 střel propustil jedinou. Zachraňoval mezery v obraně.

"Skvěle nás držel, jeho výkon gradoval ve třetí třetině," pochvaloval si Varaďa. "Podržel nás ve správný čas, což jsme od něho očekávali."

Omaskovaný hrdina okomentoval třetí dějství následovně: "Nechci říct, že jsme polevili, ale soupeř se bohužel dostával do šancí. S pomocí obrany a všech kluků jsme to ale ustáli."

Dostál nastoupil jako jednička, přestože z nominovaných gólmanů je nejmladší (jako jediný může startovat i za rok). "Překvapilo mě to a zároveň nepřekvapilo," řekl k tahu trenérů. "Šel jsem do toho s tím, že to chci urvat."

Díky Dostálovi, který uzamkl brankoviště, tak mohl v prodloužení rozhodnout obránce Kvasnička.

Zcela spokojení však Češi být nemůžou, především kvůli osmi menším trestům. "Jakákoliv výhra se počítá, ale úplně zbytečně faulujeme, to nejde," upozorňuje Kaut, který ve středečním zápase dvakrát bodoval (1+1). "Když budeme chtít bojovat o lepší příčky, tohohle se musíme vyvarovat."

Další duel hrají Nečas a spol. až v noci na sobotu proti silnému Rusku. Není jasné, jestli do brány znovu půjde Dostál, nebo trenéři před předpokládaným play off vyzkouší více gólmanů.

V úvahu připadá rovněž míchání s útočnými lajnami. Zatímco Nečas s Kautem (a Kryštofem Hrabíkem) měli své šance, Zadina ve druhé formaci s Machalou a Janem Hladoníkem zaujal spíš individuálními průniky. Před rokem hrála hvězdná trojka spolu a byla hlavní ofenzivní silou týmu.