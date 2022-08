Česko - Slovensko. Na úvod mistrovství světa čeká juniory derby se Slováky

Přeji příjemný úterní večer. Po zrušení prosincového šampionátu juniorů dnes v Edmontonu začíná mistrovství světa v ledním hokeji do 20 let a hned první utkání musí českého fanouška enormně zajímat. Již zhruba za hodinu by se totiž mělo vhodit úvodní buly derby zápasu české reprezentace se stejně starými Slováky. Navíc by měl být již tento duel klíčový v otázce postupu do čtvrtfinále.