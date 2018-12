Potřebujeme góly, říká v krizi Varaďa. Oproti loňsku útočí české hvězdy čtyřikrát hůř

před 4 minutami

Hůř než porážka od Kanady zní fakt, že česká dvacítka zatím v základní hrací době nikomu nedala víc než jeden gól. Na hokejovém mistrovství světa ve Vancouveru a Victorii má horší úspěšnost střelby pouze Dánsko, příští soupeř Čechů.

Pokud chtějí svěřenci kouče Václava Varadi projít do čtvrtfinále, musí Dánům sebrat alespoň bod. Zároveň potřebují načerpat střelecké sebevědomí, které marně hledají od přípravy.

V ní vsítili tři góly za dva zápasy. Na ostrém šampionátu jsou na čtyřech gólech ve třech kláních. Skóre 4:8 moc nepasuje k týmu s medailovými ambicemi.

"Čísla hovoří za všechno," uznává Varaďa. "Bojujeme, hrajeme urputně, blokujeme střely, hrajeme zodpovědně, i když někdy samozřejmě jsme pod tlakem. Ale potřebujeme góly."

Příliv branek měly obstarat hlavně mladé hvězdičky z farmářské AHL. Martinové Nečas s Kautem a Filip Zadina však moc nebodují. Při nedělní prohře s Kanadou 1:5 vyšli naprázdno.

"Minulý rok nás vždycky nakopla přesilovka," přemítá Nečas. "Teď nám to nelepí. To se pak těžko vyhrává."

Před rokem měli Češi ze tří zápasů ve skupině proti těžším sokům skóre 12:10. Trojka Nečas, Kaut a Zadina, která nastupovala spolu, přispěla 13 body (5+8). Teď má na kontě pouhé tři zápisy (1+2).

Nejhůř je na tom Zadina, jenž zatím nebodoval. Ve druhé lajně hledá ideální parťáky, naposledy odstartoval s Jakubem Laukem a Janem Kernem. Nečas a Kaut tvoří první formaci s Kryštofem Hrabíkem. Jako elitní zbraň však nepůsobí.

"Přál bych si, aby kluci dávali víc branek a pomohli nám," prohlásil Varaďa.

"Přijde mi, že někdy hrajeme až moc na krásu. Na malém hřišti to nejde," tvrdí Kaut o útočných snahách týmu.

A pokračuje: "Dali jsme čtyři góly za tři zápasy, což není moc. Víme, že máme v ofenzivě super sílu, ale zatím se nám nedaří dávat góly. Musíme zjednodušit střelbu, chodit do brány."

Kaut s Nečasem navíc společně nasbírali už 30 trestných minut (včetně dvou osobních trestů). "Jsou to stupidní fauly," štve Nečase. "Je to zbytečné hlavně od nás hráčů, kteří by měli dávat góly."

V nedělní partii proti domácí Kanadě prohrála česká dvacítka každou třetinu. Nic na tom nezměnil ani Jakub Škarek, který v závěrečném dějství šel mezi tyče místo Jiřího Patery (první brankář Lukáš Dostál odpočíval). Někteří hráči a trenér přesto našli pozitiva.

Kapitán Nečas patřil k přísnějším glosátorům: "Kanaďané byli lepší. My jsme měli pasáže se šancemi, ale góly jsme nedali, v přesilovce zase nic, v oslabení nám to nešlo. Nepodali jsme dobrý výkon."

Ambiciózní parta tak v tabulce vancouverské skupiny pořád stojí na dvou bodech. Aby postoupila do čtvrtfinále, musí proti Dánsku jakkoliv bodovat.

"Jdeme vyhrát, nic jiného nám nezbývá," hlásí Kaut.

Jestliže Češi naplní roli favorita a zvítězí, skončí v tabulce třetí, nebo čtvrtí (podle zbylých zápasů Ruska a Švýcarska). V druhém případě téměř jistě narazí na Švédsko. Ze třetí příčky půjdou na vítěze duelu mezi USA a Finskem.