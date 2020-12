Češi nemůžou být ve skupině lepší než čtvrtí. Ve čtvrtfinále by šli na vítěze "áčka"

Čeští junioři už nemohou být ve skupině B hokejového mistrovství světa v Edmontonu lepší než čtvrtí. V případě, že dnes proti Rakousku potvrdí postup do čtvrtfinále, nastoupí ve vyřazovacích bojích proti vítězi "áčka", jímž bude lepší ze souboje mezi Kanadou a Finskem.

O tom, že Češi už nemohou skončit ve skupině výš než na čtvrté pozici, rozhodlo vítězství Ruska nad Švédskem 4:3 v prodloužení. Sborná tak zároveň ukončila dlouhou sérii soupeře, který dosud v základních skupinách vyhrál 54 zápasů za sebou.

Češi zatím na šampionátu podlehli Švédsku 1:7, zdolali Rusko 2:0 a prohráli se Spojenými státy americkými 0:7. Rakousko, které hraje mezi elitou po 11 letech, je po třech zápasech bez bodu při skóre 1:22 a k postupu do čtvrtfinále by muselo tým kouče Karla Mlejnka porazit v základní hrací době.

Postup do play off si zajistili Němci, kteří zdolali Švýcarsko 5:4 a posunuli se na třetí místo před Slovensko. Postarali se o to shodně pěti body John-Jason Peterka a Tim Stützle.

Peterka si připsal hattrick a dvě asistence, trojka letošního draftu NHL Stützle skóroval dvakrát a u tří branek asistoval. Pro Švýcary, kteří nezískali ani bod a k postupu potřebovali vyhrát v základní hrací době, turnaj skončil.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu:

Skupina A:

Švýcarsko - Německo 4:5 (0:3, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 50. Delémont (Allenspach, Canonica), 51. Dähler, 59. Meier (Allenspach), 60. Knak (Meier, Baragano) - 5. Peterka (Elias, Stützle), 10. Stützle (Elias, Peterka), 18. Peterka (Stützle, Alberg), 34. Stützle (Peterka), 58. Peterka (Stützle). Rozhodčí: Labonte, Pearce - Brunelle, Chaput (všichni Kan.). Vyloučení: 8:6, navíc Volek (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Bez diváků.

1. Kanada 3 3 0 0 0 29:3 9 2. Finsko 3 3 0 0 0 15:4 9 3. Německo 4 1 1 0 2 14:28 5 4. Slovensko 4 1 0 1 2 5:13 4 5. Švýcarsko 4 0 0 0 4 5:20 0

Skupina B:

Rusko - Švédsko 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Afanasjev (Abramov, Gricjuk), 20. Amirov (Podkolzin, Chusnutdinov), 50. Kirsanov (Kňazev, Amirov), 65. Chusnutdinov (Amirov, Čisťakov) - 15. Costmar (Gunler, Holmström), 36. Holtz (Sundsvik, Andrae), 59. Gunler (Holtz, Söderström), Rozhodčí: Roeland, Sandlak - Harris, Wyonzek (všichni Kan.). Vyloučení: 5:4. Využití: 3:0. Bez diváků.