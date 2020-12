Čechy opět dorazila drzá finta. Proti Rakousku úplní favoriti nejsme, říká Kučeřík

Debakl, senzace, debakl. Česká dvacítka na hokejovém mistrovství světa cloumá s emocemi fanoušků. V úterý je nepotěšila debaklem od Spojených států 0:7. Z hráčů čišelo zklamání.

První třetina přitom skončila nerozhodně. Češi ji dokonce vyhráli na střely 10:8. Vsadili na podobný styl, kterým skolili Rusko. Zavřeli střední pásmo, urputně blokovali střely a vyráželi do protiútoků.

"Tenhle styl hry je vždycky dost frustrující," přiznal kouč Američanů Nate Leaman. Na rozdíl od ruského kolegy Igora Larionova však dokázal své svěřence včas "přenastavit".

"Když někdo brání v pěti hráčích, nutí vás to, abyste šli za výhrou trochu jinak," líčil po utkání. "Také na to musíte mít dobře vybalancovaný tým. My jsme potřebovali nějaké špinavé góly, nejen od kluků ze třetí a čtvrté lajny. Takže jsme všichni víc chodili do brány, šli po dorážkách, což zápas změnilo. Nebylo to jen tak, schytali jsme dost krosčeků."

Nejdřív Čechy nalomil pohotově dorážející Bobby Brink. "Chvíli nám trvalo, než jsme se chytili," vykládal.

Ve druhé půlce klání už se z českého obranného pásma stala střelnice.

"Troufám si říct, že do stavu 0:2 nebyl oproti zápasu s Ruskem žádný rozdíl. Měli jsme pár protiútoků, které jsme bohužel nevyužili," podotkl český trenér Karel Mlejnek. Narůstající skóre nesl nelibě: "Od začátku turnaje si říkáme, že je nutné hrát o každý gól."

S mizející nadějí na výhru však Češi začali odpadat. Závěrečnou třetinu prohráli i kvůli pěti menším trestům 0:4.

"Hokej není o tom, že odehrajeme jednu třetinu a pak nám to tam začne padat. Musíme hrát celý zápas stejně, držet si tempo," zlobil se obránce Radek Kučeřík.

I on byl na ledě, když Česko inkasovalo potupný sedmý gól. Matthew Boldy, hlídkující u brankoviště, dostal při přesilovce nahrávku z kruhu a efektní kličkou s hokejkou mezi nohama překonal Lukáše Paříka, kterého následně nahradil Nick Malík.

Je pozoruhodné, že v podstatě stejný gól Češi inkasovali už v úvodu turnaje proti Švédsku. Tehdy Elmer Söderblom zvyšoval na 5:1.

"Je to výjimečný hráč," chválil Boldyho parádu trenér Leaman. "Měří 190 centimetrů, ale má stejně šikovné ruce jako podstatně menší hokejisté. Nepřekvapilo nás, že dal takovou branku. Švédsko vstřelilo stejnou po téměř totožné akci. Matthew o tom pravděpodobně věděl. Není ale mnoho hráčů, kteří by něco takového dokázali zopakovat."

Zatímco Američané už mají čtvrtfinále jisté, Češi o něj ještě musí zabojovat. Na Silvestra vyzvou Rakousko, které na šampionátu zatím není příliš konkurenceschopné. Spoléhá však na brankáře Sebastiana Wraneschitze, který má téměř 90procentní úspěšnost zákroků, přestože je neustále pod palbou.

Například proti Švédsku chytil 61 z 65 střel, zatímco jeho spoluhráči vypálili jen šestkrát.

Aby Češi postoupili, potřebují získat alespoň bod, což by podle papírových předpokladů neměl být velký problém. Obránce Kučeřík ale zůstává obezřetný: "Myslím, že úplní favoriti nejsme."