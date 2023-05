Češi na závěr skupiny prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále narazí na Švédy, nebo na USA

Čeští hokejisté prohráli na MS v Rize s Kanadou 1:3 a v základní skupině B skončí třetí, nebo čtvrtí. Ve čtvrtfinále je čekají USA, nebo Švédsko.

Kanadská radost po gólu do sítě českého týmu

Zatím není ani jasné, jestli budou hrát v lotyšské metropoli, nebo v Tampere. Kanada zamíří do Finska, kde ji ve čtvrtek od 19:20 SELČ čekají domácí obhájci titulu a úřadující olympijští vítězové.

O nasazení pro play off rozhodne večerní duel Lotyšska se Švýcarskem. V případě výhry Lotyšů skončí Češi čtvrtí a budou se stěhovat do Tampere na zápas s USA. Při vítězství Švýcarů v základní hrací době bude tým kouče Kariho Jalonena třetí a do Rigy za ním přiletí Švédové, zatímco Američané se v Tampere utkají se Slovenskem. Jestliže Lotyšsko prohraje v nastavení, budou hrát Češi se Švédy v Tampere a v Rize Lotyši vyzvou USA.

Kanada se ujala vedení 48 sekund před koncem první třetiny v přesilové hře díky Peytonu Krebsovi, ale ve 23. minutě vyrovnal Martin Kaut. V čase 44:09 rozhodl obránce Tyler Myers a 36 sekund před koncem při power play dal výsledku konečnou podobu spornou brankou Lawson Crouse.

V úvodu utkání se hrálo dlouho bez vyložených šancí a střelecké pokusy s přehledem kryli gólmani Vejmelka i Montembeault, který si v 6. minutě poradil se Smejkalovou tečí. Postupem času se Kanaďané dostali do výrazně střelecké převahy a přestříleli Jalonenův celek v první části 19:4.

V polovině úvodního dějství při Smejkalově trestu vyrazil Vejmelka Toffoliho ránu držadlem hole. V čase 19:12 při Kempného pobytu na trestné lavici už Kanaďané otevřeli skóre. Glass našel na levém kruhu Krebse, který zamířil přesně k protější tyči.

Po 126 sekundách druhé části bylo vyrovnáno. Flek přihrál volnému Kautovi, který překonal Montembeaulta bekhendovým blafákem mezi betony a oslavil svou premiérovou branku na turnaji. Vzápětí mohl odpovědět střelou z levé kruhu Krebs. V pokračujícím střídaní měla šance postupně celá třetí formace. Z pravého kruhu pálil Kaut, z levé tyče se snažil zasunout puk zpoza branky Smejkal, ale zastavil jej před brankovou čárou Blais, a z těžké pozice ze vzduchu netrefil odkrytou branku Zohorna.

Ve 27. minutě po střele Kempného trefil z dorážky Lenc pravou tyč. Sérii střel vyřešil i Vejmelka, ale nebezpečnější byli Češi. Montembeault si poradil se Zohornovou střelou a při první přesilovce Jalonenova týmu během Huntova trestu trefil Kempný přes Smejkalovu clonu horní tyč.

Na začátku třetí třetiny byli pro změnu aktivnější Kanaďané a v 45. minutě se vrátili do vedení. Vejmelku prostřelil z pravého kruhu mezi betony obránce Myers. Odpovědět se snažil Flek, ale kanadský gólman jeho ránu kryl. Potom Špaček u sudích Ansonsem se Štolcem reklamoval zákrok Hunta vysokou holí, který mu způsobil krvavý šrám na tváři. Kvůli potřísněnému dresu pokračoval v jiném s číslem 58 místo 52.

Českému týmu se nepodařilo vyrovnat při trestu Fantilliho a 38 sekund před koncem trefil při power play ze středního pásma prázdnou branku Crouse. Jalonen se svým týmem se marně dožadovali předchozího neodpískaného přerušení hry po Černochově dotyku puku v ofsajdu.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga):

Česko - Kanada 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) - 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) - Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420.

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny.