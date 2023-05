Sešitý nos a poraněné zuby, ale Červenka je připraven. A čeká, co Davidové z Bostonu

Kapitán Roman Červenka po čtvrtečním zranění v obličeji z utkání Euro Hockey Challenge ve Vídni proti Rakousku včera v Brně poprvé trénoval s týmem a je připravený nastoupit v dresu české reprezentace do duelů Českých her.

Sedmatřicetiletý ofenzivní lídr, jenž má po zákroku obránce Thima Nickla sešitý nos a poraněné zuby, odehraje zápasy s celoobličejovým krytem, na který se snažil krátce přivyknout už v sobotu.

V dalších dnech bude Červenka sledovat vývoj jednání o posilách pro národní tým z Bostonu, který vypadl překvapivě v prvním kole play off NHL s Floridou.

Loni při cestě za bronzem na šampionátu v Helsinkách nastupoval s oporami Bruins Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčí v elitní formaci a chystá se jim napsat.

Vyřazení Bruins, suveréna základní části, nečekal. "Je to škoda pro kluky. Přál jsem jim, aby došli co nejdál, nebo spíš aby to vyhráli. Takový je hokej," řekl Červenka.

Loni na šampionátu po boku kanonýra Bostonu Pastrňáka a Krejčího, který se po roce v extraligové Olomouci vrátil do NHL, stal hlavní hvězdou turnaje.

Se 17 body z 10 utkání vyhrál produktivitu, s 12 asistencemi byl nejlepším nahrávačem, byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, nejlepším útočníkem a dostal se i do All Star týmu.

Češi získali první medaili na velké akci po deseti letech. Červenka zatím netuší, jestli po nečekaném vyřazení Bostonu spolupráci obnoví.

"Nevím, jak na tom kluci jsou. Krejča byl zraněný, realizační tým se s nimi bude spojovat, ale já jsem s klukama ve spojení taky. Je možné, že si napíšeme," prohlásil.

Sám se připojil k týmu po konci sezony ve švýcarském klubu Rapperswil-Jona na začátku minulého týdne v Brně, ale ve čtvrtek musel ve Vídni na konci druhé třetiny za stavu 6:0 odstoupit po Nicklově zákroku zezadu u mantinelu, na jehož hranu upadl obličejem.

"Nechci to nějak moc řešit, ale byl to zbytečný zákrok. Za takového stavu… Nemohl jsem se moc bránit. Bylo to zezadu, já tam viděl hráče po pravé straně. Nešlo toho moc dělat, maximálně nechat být puk a jenom se na to připravit. Ale už se stalo," prohlásil Červenka.

Omluvy od Nickla se nedočkal, přestože se oba celky utkaly o dva dny později v Brně. Krvácející nos mu ve Vídni spravili s pomocí stehů a v pátek v Brně musel k zubaři.

"Zuby byly takové zamáčklé. Byla to jedna návštěva a vyřešili jsme to poměrně rychle. Pak to budu řešit až po sezoně," řekl Červenka.

Ani při jídle nemá větší problémy. "Hážu to dozadu, ale to jsem dělal i předtím, takže nic nového," smál se.

Na ledě se musí chránit celoobličejovým krytem. "Člověk si musí zvyknout, protože se v něm hůř dýchá. Nějakou dobu to snad vydržím. Doufám, že ho budu mít jen tenhle týden. Uvidíme, co mi řeknou doktoři. Jsme domluvení na tenhle týden," prohlásil.

Na plexisklo si zvyká. "Nemlží se to, ale je přes to stejně špatně vidět. Přijde mi, že se v tom hůř dýchá. Vždycky po nějakém dnu volna dá trénink zabrat, ať má člověk na sobě cokoliv. Možná jsem na tom špatně fyzicky a až to sundám, tak to bude stejné," vtipkoval Červenka.

Do generálky před šampionátem na Českých hrách v Brně se chystá zasáhnout. "Jsem v pohodě a připravený normálně hrát. Ohroženého není nic," dodal Červenka.