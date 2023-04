"Kam mu to mám střílet?" České hokejisty překvapil rozevlátý Rakušan v bráně

Přes vydřenou výhru 2:1 oproti čtvrtečnímu koncertu a výsledkově jednoznačnému triumfu (6:0) měl útočník Lukáš Sedlák lepší pocity ze sobotního vystoupení českých hokejistů proti Rakousku. Třicetiletý hráč se zkušenostmi z NHL to uvedl v rozhovoru s novináři po zápase.

"Já si myslím, že paradoxně jsme hráli možná i líp než ten první zápas, ale prostě jsme nevyužili šance. Rakouského gólmana jsme hrozně trefovali, což asi rozhodlo celý zápas, že to bylo takové drama až do konce," uvedl Sedlák.

"Jinak si nemyslím, že by to Rakušani nějak změnili. Hra byla furt stejná; že by napadali, nebo nás zavřeli v pásmu, to ne. Spíš to bylo opravdu o tom, že jsme nevyužívali šance," dodal.

Sám byl rád, že národní tým podstoupil o něco těžší test než minule. "Každý nezdar nebo něco takového vás posílí a je dobré, že jsme ten zápas zvládli a vyhráli, i když nám to tam nepadalo. Já si myslím, že v téhle fázi je důležitější předvedená hra," zdůraznil Sedlák.

A hra nebyla špatná. "Šance jsme si vytvářeli a pak už je jen otázka času, kdy to tam napadá. To asi bylo hlavní - že jsme hráli furt aktivně a nijak jsme se z toho nezbláznili. Šance přicházely furt dál a pak jsme jednu využili," řekl.

Velkou překážkou pro český tým byl brankář David Kickert. "Pak už ho trefovalo úplně všechno. On byl takový rozevlátý, měl takový divný styl. Prostě jsme ho trefovali. Jednou jsem na něj jel a nevěděl jsem, kam to střílet. Chytal dobře," ocenil Sedlák.

Zatímco ve čtvrtek doplňoval dvojici Sedlák, Tomáš Hyka v útočné formaci Vladimír Sobotka, v sobotu nastoupili s Martinem Kautem. "S oběma se nám hrálo dobře. Škoda, že jsme nedali víc gólů, šance na to byly. S oběma jsme si vyhověli a bude dál na trenérech, jak to poskládají," konstatoval Sedlák.

"Jsou to samozřejmě trošku rozdílné typy hráčů. Martin možná trošku víc bruslí, lítá a vybojuje tím puky. Sob si zase podrží puky a pak nám tam dává takové pěkné krátké nahrávky. Uvidíme, jak to bude dál," dodal Sedlák.

Z výkonu celého mužstva měl dobrý pocit. "Oba ty zápasy jsme odehráli dobře. Dneska jsme měli jako lajna trošku víc energie, udrželi jsme se trošku víc na puku a bylo to od nás hokejovější," přemítal Sedlák.

Po polovině úvodního dějství zdržely zápas potíže s ledem. "To se prostě stane a nevím, asi se s tím nedá nic moc dělat. Brali jsme to tak, jak to je. Oddechli jsme v šatně a šli jsme zpátky do hry. Navíc je výhoda, že už jsme zvyklí. Už se nám to párkrát všem stalo. Nebylo to tak dlouhé s přestávkou dalších deset minut, nic strašného to nebylo," podotkl Sedlák.