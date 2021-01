Dva blbé góly, jinak nebyl rozdíl. Jsme hrdí, hlásí vyřazení Češi. Chválil je i Pešán

Čeští hokejisté nedokázali na juniorském mistrovství světa v Edmontonu ukončit čekání na medaili a po čtvrtfinálové porážce s Kanadou bylo v jejich tváři znatelné zklamání. Podle kapitána Jana Myšáka hráči vytvořili skvělou partu a o to hůře se po zápase vyrovnávali s porážkou.

"Jsem extrémně hrdý na všechny kluky, na moji druhou rodinu. Z venku do toho nevidíte, ale my, co jsme tady byli pospolu, tak to bylo něco neuvěřitelného. Byla to věc, kterou jsem v životě nezažil, ani na jiných turnajích. Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mě mrzí, že to nevyšlo," řekl zklamaný Myšák na on-line tiskové konferenci po prohře 0:3.

"Nebyli jsme tady jen jako tým, byla to druhá rodina a pro nás je to teď hodně těžké," doplnil jej obránce Radek Kučeřík.

I přes zklamání se však podle devatenáctiletého beka, který hrál v této sezoně za prvoligový Přerov, musí hokejisté dívat dopředu.

"Je tady hodně skvělých hráčů a všichni mají na to, aby se hokejem jednou živili. Musíme to teď hodit za hlavu. Jsem na všechny hrdý, nechali tady všechno a za to jsme hrozně rádi," prohlásil Kučeřík.

"Myslím si, že se nemáme za co stydět," souhlasil forvard Filip Koffer. "Předvedli jsme dobrý výkon. Jako jeden tým. Odehráli jsme s nimi vyrovnaný zápas, na střely to bylo podobné, jen jsme dostali dva blbé góly, jinak tam nebyl rozdíl. Když vypadnete ve čtvrtfinále, tak je to těžké komentovat. Já jsem ale pyšný na to, co jsme tady předvedli."

"Utkání bohužel ovlivnila první třetina, kdy jsme brzy inkasovali dvě branky," zamyslel se trenér výběru Karel Mlejnek. "Poté jsme se proti konsolidované obraně soupeře nedokázali prosadit. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost oproti utkáním se Švédy a Američany, de facto jsme do konce utkání mohli doufat ve vyrovnání nebo nějaký případný zvrat."

Ten ale nepřišel. Češi drželi s Kanadou krok, na střely dokonce vyhráli 29:25, ale když už se nachomýtli k větší šanci, zasáhl skvělý brankář Devon Levi.

"Určitě jsme neměli strategii, že nechceme dát žádnou branku, chtěli jsme nějakou dát," podotkl Mlejnek. "Troufám si říct, že jsme hráli mnohem méně defenzivně než s Rusy nebo Spojenými státy. Musím pochválit soupeře, Kanada měla dobrou defenzivu a nepustila nás do vyložených příležitostí. Našemu týmu bych ale dal obrovský kredit, jen jsme nedali branku."

Výkon juniorů potěšil také šéftrenéra českého hokeje Filipa Pešána, který vyřazenému mužstvu poslal vzkaz skrze sociální síť.

"Kluci, rvali jste se do posledních minut a odehráli jste s Kanadou dobrý zapas," napsal. "Bohužel zklamání trvá. Chci popřát klukům ročníku 2001 úspěchy v dospělém hokeji a těm mladším vzkázat, aby přenesli tuto unikátní zkušenost domů těm, kteří neví, jak vypadá světový mládežnický hokej."