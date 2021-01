Lidé neuznávají Čechy, jak by měli, zní od Kanady. Mlejnek věří v zázračný postup

Obavy se naplnily. Česká dvacítka neuhrála ve skupině dost bodů, a tak v noci na neděli vyzve ve čtvrtfinále mistrovství světa domácí Kanadu. Klání začíná v jednu hodinu ráno českého času. Šance na postup jsou titěrné.

Poslední medaili, konkrétně bronz, ukořistili čeští junioři před šestnácti lety. Od té doby potkali Kanadu devětkrát a zvítězili jednou, navíc "jen" ve skupině a až po nájezdech. Jinak vládla zámořská velmoc s celkovým skóre 51:16.

Poslední střet, který mají někteří hráči současného výběru v paměti, skončil debaklem 2:7.

Že je Kanada jasným favoritem, nepopírá ani trenér české dvacítky Karel Mlejnek: "Počet draftovaných hráčů na nejvyšších místech vypovídá o tom, že její síla je ohromná. Na druhou stranu asi všichni tušíme, že top týmy sice nemůžeme porážet pravidelně, ale může přijít den, kdy se stane zázrak."

Domácím sice chybí hvězdný Alexis Lafrenière nebo Kirby Dach, kapitán zraněný těsně před turnajem, ale stejně všechny válcují. Činí se hlavně jedenáctibodový Dylan Cozens, ale alespoň gól vstřelilo hned 15 hokejistů. Deset z nich pak skórovalo minimálně dvakrát.

Na Čechy, kterým zařídila polovinu branek dvojice Martin Lang - Jan Myšák, tak čeká hrozba při každém střídání. Bude nesmírně těžké udržet krok.

Na výhru Mlejnkovy družiny v základní hrací době vypsaly sázkové kanceláře kurz 25:1. Pravděpodobnost jakéhokoliv postupu, třeba po nájezdech, je pak vyčíslena poměrem 10:1.

Kanaďané však ve čtvrtfinálovém soupeři nevidí snadnou překážkou, o níž není třeba vést dlouhé debaty. Zaujala je nejen česká výhra nad Ruskem.

"Lidé neuznávají Čechy, jak by měli," prohlásil trenér Kanady André Tourigny. "Byli ve skupině se Spojenými státy, Švédskem a Ruskem. Přitom mají pouze dva hráče v minusu (z těch, kteří odehráli všechny zápasy, pozn. red.). Všichni ostatní jsou buď v plusu, nebo na nule. To dokazuje, jak dobří jsou ve hře pět na pět. Bude to těžký zápas, musíme do něj jít s pokorou."

Tourigny po celý šampionát krotí nadšení z kanadského výběru, jenž má skóre 33:4.

Po drtivé výhře nad Německem zkušený kouč upozorňoval, že protivník nastoupil s nekompletními třemi lajnami.

Bujaře neslavil ani vítězství nad Finskem, které první dvě třetiny prohrálo na střely 7:35, což při střetu dvou velmocí nebývá zvykem. "Vyhráli jsme 4:1 s gólem do prázdné. Hráli jsme dobře, ale musíme zůstat při zemi," ohradil se Tourigny proti všudypřítomné chvále.

Od Česka, jemuž budou opět chybět centři Jaromír Pytlík a Michal Gut, očekává bránění středního pásma a blokování střel v pěti hráčích. Proto svým svěřencům naordinuje rychlý přechod do útoku a tvrdost v brankovišti.

"Je to jeden z těch zápasů, který se bude odvíjet od prvních deseti minut. Pokud Češi vsadí na urputnou obranu, ucpou střední pásmo a udrží nulu, mají šanci," předpovídá Ryan Kennedy z časopisu The Hockey News.

"Pokud se ale Kanadě podaří vstřelit rychlý gól a Češi ji budou muset dohánět, je konec," doplnil.