"Bochník" zářil v Tesle i za reprezentaci, brutální krosček ho málem poslal na vozík

Z legendárního pardubického hokejového útoku Marcello, Bochník, Bogas je druhý jmenovaný Jiří Novák nejspíš tím nejméně slavným. Ale i tak se může pochlubit dvěma tituly mistra světa, olympijským stříbrem či třemi ligovými primáty. Na rozdíl od svých dvou spoluhráčů Novák po ukončení hráčské kariéry u hokeje nezůstal a dal se na podnikání. Členovi hokejové Síně slávy bude 6. června sedmdesát.

Novák patřil v druhé polovině 70. let k nejlepším středním útočníkům v Evropě. Dával góly, měl cit pro přihrávku, výborně četl hru a navíc skvěle forčekoval i bránil.

Za reprezentaci odehrál 160 zápasů a vstřelil 76 gólů, dalších 255 jich člen Klubu ligových kanonýrů přidal v nejvyšší soutěži, kde s výjimkou vojenské služby v Jihlavě hájil barvy pardubické Tesly.

V té rodák z Jaroměře s hokejem začínal a když přecházel z juniorů mezi muže, dal ho trenér dohromady s křídly Vladimírem Martincem a Bohuslavem Šťastným (viz foto).

Šikovní Východočeši předváděli nápaditou hru plnou hezkých kombinací a gólů. V Pardubicích bavili diváky 12 let a v roce 1973 měli lví podíl na premiérovém titulu Tesly. Společně se jim dařilo i v reprezentaci.

"Byli jsme z jiného těsta, ale fungovalo nám to. Mimo led jsme se tolik nevídali, ovšem kamarádi jsme a budeme," vzpomínal na úspěšnou spolupráci Novák, který se zúčastnil šesti světových šampionátů a dvou olympiád.

Kromě titulů z let 1976 a 1977 má z MS ještě tři stříbra a jeden bronz. Z OH 1976 v Innsbrucku, kde se jako jeden z prvních nakazil chřipkou, jež později postihla skoro celý tým, si přivezl stříbro.

V témž roce se zúčastnil i premiérového Kanadského poháru, kde jej v prvním finále s domácím celkem zezadu krosčekoval Kanaďan Shutt. Novák byl dlouho v bezvědomí, kromě otřesu mozku měl poškozených i několik obratlů a málem ochrnul. Nakonec ho doktoři dali dohromady, jen ho pár měsíců bolela hlava.

Po neúspěchu na OH 1980 v Lake Placid Novák skončil v reprezentaci a po následující sezoně odešel z Pardubic do Lausanne. Následovala angažmá ve Francii a Itálii, poté se vrátil do Švýcarska jako trenér. Po revoluci přešel od hokeje k podnikání - nejprve provozoval obchod se sportovními potřebami, později v Pardubicích vybudoval hotel a penzion.

"Jakmile jsem s hokejem skončil, začala nová éra. Nevracím se k minulosti, na tohle jsem si nikdy nehrál. Zajímá mě, co bude. Především se starám, abych měl zaplacené DPH a aby byly v pořádku všechny věci, jež se týkají podnikání. Krásné hokejové časy jsou pryč, teď žiju jiný život," prohlásil kdysi Novák. Časem přesunul hodně pracovních povinností na své děti, aby měl víc času na oblíbený golf nebo tenis.