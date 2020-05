Výchova talentů v Česku zkolabovala, říká Svoboda. Práci agenta mu otrávili rodiče

Lidé si ho pamatují jako střelce zlatého gólu z olympijského Nagana. Petr Svoboda však dlouhé roky působí jako hráčský agent, zastupoval třeba Jaromíra Jágra. Práce ho ale přestala bavit, a tak přesedlal na dráhu funkcionáře. Stal se spoluvlastníkem HC Lausanne. V rozhovoru pro Aktuálně.cz promluvil také o krizi českého hokeje.

Co vás přimělo k majetkovému vstupu do hokejového Lausanne? A jaký procentuální podíl držíte?

Začalo to asi před osmi měsíci, kdy se naskytla možnost vstoupit do dění v klubu a hale (Vaudoise Aréně, pozn. red.). Po určitém zjištění jsem došel k názoru, že to dává smysl. O procentuálních záležitostech se ale bavit nebudu. Nechceme je zveřejňovat.

Jako hráčský agent tedy končíte?

Dokončuju hráče, které mám pod sebou. Dal jsem to na vědomí hráčské asociaci NHL, která s tím nemá problém. Do roka a půl můžu dodělat určité záležitosti určitých klientů. Nikoho nového ale nabírat nebudu. S tím končím.

Kdy jste začal uvažovat, že byste práci agenta opustil?

Řekl bych, že posledních pět let jsem od toho postupně odstupoval. Určité záležitosti se změnily, co se týče rodičů a mladých hráčů. Přemýšlejí jinak, je to generační záležitost. Chtějí mít záruky po každé stránce, což je skoro nemožné. Neříkám, že všichni.

Takže vás to přestalo bavit? Už dřív jste prohlašoval, že to vůbec není hezký byznys.

To jsem říkal před deseti nebo patnácti lety. A dnes si myslím to samé. Tahle práce je čím dál složitější. Jak jsem říkal, požadavky hráčů a rodičů jsou většinou úplně jinde.

Co konkrétně máte na mysli?

Jsou situace, kdy rodiče za každou cenu požadují nemožné věci. Mladým klukům tím vlastně komplikují hokejový život. Přes děti si chtějí něco dokázat, což je pro mě nepochopitelné. Musíte jim dávat záruky. Nechápou, že jen dřinou se člověk může někam dostat.

Noví majitelé hokejového Lausanne Český podnikatel Zdeněk Bakala se stal jedním z majitelů HC Lausanne, které hraje nejvyšší švýcarskou hokejovou ligu. Klub informaci z minulého týdne potvrdil na středeční tiskové konferenci. Dalšími vlastníky jsou americko-ruský finančník Gregory Finger a bývalý hokejista Petr Svoboda, který pomalu opouští práci agenta. V Lausanne bude šéfovat hokejovým operacím. Jaký podíl jednotliví majitelé získali, klub nezveřejnil. Nikdo ale nedrží kontrolní většinu. Dosud hokejové Lausanne vlastnili Američan Ken Stickney s Kanaďanem Billem Gallagherem, jejichž spolupráci ale zhatily rozepře. Bakala, Finger a Svoboda by měli klubu pomoci splatit půjčku ve výši 14 milionů franků (přibližně 360 milionů korun), kterou si musel na svůj provoz půjčit. Lausanne historicky nepatří k nejúspěšnějším švýcarským týmům. V posledních sedmi letech však hrálo nejvyšší domácí soutěž, v níž loni postoupilo do semifinále.

Teď budete z pozice ředitele dohlížet na hokejové operace Lausanne. Cítíte se na tuhle pozici?

Myslím, že mě bude naplňovat víc, těším se. Je to vlastně dost podobné funkci, kterou jsem dělal předtím. Akorát budu na druhé straně, ať už jde o podepisování kontraktů nebo starosti s hokejovou akademií. Jinak jsem od malička nerad končil druhý, takže uděláme první poslední pro to, abychom byli maximálně úspěšní.

Do klubu jste vstoupil také majetkově. Zatímco týmy NHL jsou zpravidla továrnou na peníze, ty evropské fungují v mnohem skromnějších podmínkách. Je švýcarská liga v něčem specifická?

Možnosti jsou tady trošku větší. Myslím, že je to jediná liga v Evropě, kde se třeba z příjmů za lístky dají trošku ovlivnit platy hráčů. Jednoduchý byznys to stoprocentně není, ale i vzhledem k možnostem té multifunkční haly by měl dávat smysl.

Když jste zkraje tisíciletí končil v NHL, hrálo tam zhruba dvakrát víc Čechů než teď. Čím si tenhle sešup vysvětlujete?

Myslím, že ctižádost hráčů byla dřív trochu jiná. Dneska mají mladší kluci hrozně moc možností, rozptyluje je spousta věcí. Navíc se zvětšila konkurence. Víc národů začalo hrát na podobné úrovni, ať už je to Švýcarsko, nebo třeba i Lotyšsko.

Šla prestiž českého hokeje dolů? Léta jste komunikoval s generálními manažery zámořských klubů, tak jste musel leccos vycítit.

Neřekl bych, že prestiž šla úplně dolů. Výchova talentů ale v určitou dobu zkolabovala. V posledních letech vidím snahu situaci zlepšit, ale ta cesta je ještě dlouhá. Samozřejmě také záleží na ročníku, jestli se zrovna povede.

Už před deseti lety jste prohlásil, že český hokej je v krizi. Prohloubila se, nebo naopak? A co je její příčinou?

Motivace mladých hráčů a rodičů směřuje jinam než dřív. Je hrozné těžké s tím něco udělat. A dokud celkově nezměníme názory a neponaučíme se od některých velmocí… Také musíte jít za cílem tvrdou prací. Nic si nezjednodušovat. Někteří mladší hráči si myslí, že když uzavřou jednu úspěšnou etapu, všechno pak půjde samo. Ale bohužel. Když pak přijdou do zahraniční konkurence, která je obrovská, vůbec to pro ně není jednoduché.

Mladí čeští hokejisté v rozhovorech často vyprávějí, jak je překvapila dřina a úroveň tréninků ve Finsku, Švédsku nebo třeba v Kanadě. Měl jste se svými klienty podobnou zkušenost?

Bez debat. Vůbec se to nedá porovnávat. Motivace kluků je jinde mnohem větší než v Čechách. Žádné odříkání a s kluky se pracuje do detailů. Ale to je jen můj názor.

Nechtěl byste se na rekonstrukci českého hokeje podílet?

Českému hokeji vždycky budu fandit, přeju mu hrozně moc úspěchů. Ale už dlouho žiju jinde. V sedmnácti letech jsem z určitých důvodů bohužel emigroval… V Čechách se budou ptát, proč neinvestujeme do Čech, ale myslím, že každý má právo si svůj život zařídit podle sebe.

Řekl jste, že jako agent dokončujete spolupráci s některými klienty. Máte ještě pod sebou Jaromíra Jágra?

Spolupráci jsme ukončili, ale pořád jsme kamarádi. Alespoň doufám. Teď má Jarda svoje starosti jako hráč, jako majitel. Nemá to jednoduché. Občas jsme ve spojení.

V poslední době se objevují spekulace, že by Jágr mohl odehrát příští sezonu v Třinci. Může být stále platný i ve špičkovém extraligovém klubu?

Jardu už odepisovali před osmi lety, že není možné, aby hrál na určité úrovni. Je jasné, že věk nezastavíte, ale on je hokeji oddaný takovým způsobem, že možné je všechno. A já mu přeju, ať mu vydrží síly a hlavně zdraví.

