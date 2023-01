"Je to k zblití, konečně musíme začít padat na držky." Trenér Šumperka nevídaně zuřil

Po středečním zápase ve Zlíně se pořádně rozohnil trenér šumperských hokejistů Lukáš Majer. Jeho tým v první lize bojuje o záchranu, ale zdaleka ne podle představ mladého kouče. Ten si při hodnocení prohraného utkání sám oblékl hráčský dres a nešetřil peprnými výrazy.

Hokejisté Šumperka v první lize nebodovali už devět zápasů za sebou, z posledních třinácti utkání mají na kontě jen tři body. V tabulce klesli na chvost, čtrnáctá příčka by po základní části znamenala sestup.

Když sedmadvacetiletý kouč Draků Lukáš Majer dorazil po prohře 2:6 ve Zlíně na tradiční tiskovou konferenci trenérů, zuřil. "V první třetině jsme se ještě drželi herního plánu, od druhého inkasovaného gólu jsme dali hlavy dolů," začal.

Postupně jeho rozčilení nabíralo na obrátkách. "Třetí třetina byla na úrovni Silvestrovského derby Sparty proti Slavii, to už bylo jen takové dohrání. Udělali jsme obrovskou chybu, že jsme dříve na hráče vinou předchozích dobrých výsledků přestali tlačit," vyčítal si Majer.

Do začátku prosince Šumperk pravidelně bodoval a držel se na dohled desítky, jež zaručuje předkolo play off. Jenže mizerná série v období Vánoc, táhnoucí se až doteď, poslala tým na samé dno tabulky.

Majerovi, který v 27 letech poprvé vede prvoligové mužstvo jako hlavní kouč, se nelíbí přístup týmu. Proto si ve Zlíně sám oblékl hráčský dres.

"Nikdo s výjimkou první formace nehraje za to, co má zepředu na dresu. Všichni hrají na to, co mají na zádech. Je to k zblití, jakým způsobem nehrajeme o záchranu," ulevil si trenér Šumperka na videu, které po zápase vydal na své sociální sítě Zlín.

"V dubnu jsme se s*ali s Ústím a Táborem, jsme z toho vyčichlí jako svině," připomněl minulou sezonu, v níž musel Šumperk prvoligovou účast hájit v sérii play down i následné baráži.

"Dva roky jedu v kuse bez nějaké pauzy, s třídenním volnem v Itálii. Hráči by za ten klub měli padnout, nedělají to. Máme jedenáct kol, abychom to začali žrát a padat po držce," uzavřel na videu Majer.

"Ať to Straka přijde zmr*at"

V další části tiskové konference, kdy padaly otázky novinářů, Majer podle článku serveru Hokej.cz prozradil, že už klubu dvakrát nabízel rezignaci.

"Pokud se nějaký trenér najde, velmi rád mu kompletně vše přenechám, ale ať kur*a to mužstvo nastartuje! Ať přijde třeba Franz Straka to tam zmr*at," hlásil rozzuřený kouč.

Rezignaci podle vlastních slov nabídne i potřetí, ale pokud ji vedení znovu nepřijme, bude se Šumperkem dál bojovat o udržení.

Namíchla ho ještě otázka případných trejdů. "Kdo by ty hráče chtěl? Ve druhé lize Hronov možná, Hronov by nás chtěl. Hraješ ve Zlíně, což je svátek, a oni nezblokují střelu. Já dělám všechno, co můžu, ale střelu prostě nezablokuju," vyplísnil Majer své svěřence.

Na předposlední Pardubice "B" ztrácí Šumperk jen tři body, naděje na záchranu tak stále žije. První lize vévodí Třebíč, vloni ještě extraligový Zlín se po čtyřech výhrách v řadě posunul na deváté místo, které by poslalo Berany do předkola.