Rangers "dusí" Čecha v životní formě. Ztratit ho by byl zločin, zní ze zámoří

Filip Chytil hraje v hokejové NHL životní sezonu. V jedné statistice ho z Čechů předčí jen David Pastrňák. Proto se ozývají hlasy, že by mladý centr měl dostávat víc prostoru.

23, 23, 22 a 22. Tolik bodů sbíral Chytil v prvních čtyřech kompletních sezonách za newyorské Rangers. Přestože pokaždé odehrál různý počet zápasů, dalo se obecně říct, že stagnoval.

Do stávajícího ročníku však 23letý centr vlétl bravurně. Po 39 zápasech má na kontě už 26 bodů (13+13). Příliš ho nezbrzdil ani otřes mozku, kvůli němuž zmeškal osm duelů, a mohl by zdolat padesátibodovou metu.

Chytil je přitom s icetimem 14:17 až osmým nejvytěžovanějším forvardem týmu. Vede až třetí formaci, kde se mu často střídají parťáci. Naposledy měl po ruce mladíky Kaapa Kakka a Alexise Lafreniera, kteří - alespoň zatím - nepatří k tahounům mužstva.

"Je stále těžší a těžší pochopit, proč trenér Gerard Gallant neposune Chytila do druhé lajny s Artěmijem Panarinem," napsal nedávno známý novinář Larry Brooks z deníku New York Post.

Vadí mu také přesilovkové formace. Chytil vede tu druhou, která ale dostává třikrát až čtyřikrát menší prostor než ta první.

Brooks by tak urostlého Čecha povýšil do elitního komanda. Početní výhody Rangers totiž poslední dobou moc nefungují a celkově s procentuální úspěšností 22,2 patří k ligovému průměru.

Chytil doplácí na to, že ve středu útoku má velkou konkurenci. Nezpochybnitelným prvním centrem mančaftu je a nejspíš ještě dlouho bude Mika Zibanejad. Dvojkou je 29letý Vincent Trocheck, který v létě podepsal s klubem sedmiletou smlouvu s roční gáží 5,6 milionu dolarů. Oba na ledě v průměru tráví přes 20 minut.

Trocheckova formace však zatím příliš nezáří, i kouč Gallant opakuje, že se musí zlepšit.

Sám Trocheck pak za 60 minut hry pět na pět v průměru sbírá 1,33 bodu a 0,27 gólu. Chytil je na 2,25 bodu a jedné brance, což ho v obou případech řadí na druhou příčku mezi spoluhráči.

Mimochodem, mezi Čechy je Chytil s číslem 2,25 čtvrtý za bostonskou trojicí David Krejčí, David Pastrňák a Pavel Zacha. V gólech za 60 minut ho pak předčí jen Pastrňák s hodnotou 1,7.

Kde Chytil objektivně ztrácí, jsou vhazování. Zatímco Trocheck patří mezi specialisty, český centr neudržel dobrá čísla z úvodu základní části a momentálně je na bídné procentuální úspěšnosti 38,6. Stále tak neumlčel hlasy, že by měl hrát spíš na křídle.

"Dušení" ve třetí lajně každopádně komplikuje jeho budoucnost v newyorském klubu. Už v létě mu končí smlouva s platem 2,3 milionu dolarů a stane se chráněným volným hráčem.

Předpokládá se, že nově si polepší na roční gáží kolem čtyř milionů, ale hlavní otázkou je, jak dlouhý jeho příští kontrakt bude. "Možná se nebude chtít uvázat na delší dobu," napsal před pár dny web The Athletic s tím, že Chytilovy vyhlídky na víc prostoru ve středu útoku jsou u Rangers značně omezené.

Pokud jednání nikam nepovedou, může situace dospět až k výměně. "Ztratit Chytila, ať už před uzávěrkou přestupů, nebo v létě, poté, co si ho pět let vychovávali, to by pro Rangers byla víc než ostuda. To by byl přímo zločin," dodal novinář Brooks.