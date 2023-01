Nejlepší brankář ligy, tleskají mladému Čechovi. Září v nejhorším týmu a míří do NHL

Oficiálně mu připomněli, že patří mezi hvězdy. Dvaadvacetiletý český brankář Lukáš Dostál obdržel pozvánku na All Star Classic farmářské AHL a stále hlasitěji si říká o stálou práci v hlavním týmu Anaheimu.

Dostál v aktuálním ročníku odchytal na farmě 27 zápasů a s procentuální úspěšností 91,7 patří k deseti nejlepším gólmanům ligy.

S ohledem na kontext je to senzační číslo. Český dlouhán totiž chytá za San Diego Gulls, momentálně jasně nejhorší klub AHL, který prohrál 29 ze 40 zápasů. Dvojka mančaftu Olle Eriksson Ek nepřekročil v úspěšnosti ani 86 procent. Další náhradníci jsou na tom ještě hůř.

Dostál chytá za San Diego třetím rokem. Předchozí dvě sezony zakončil s podobnou úspěšností, jako drží nyní, a spoluhráči si ho nemůžou vynachválit.

"Pravděpodobně je to nejlepší brankář ligy," prohlásil útočník Benoit-Olivier Groulx.

Nikoho v kalifornském týmu nepřekvapilo, že Dostála nominovali do únorového Utkání hvězd. "Vybrali si nejlepšího brankáře v soutěži, opravdu si to myslím," nechal se slyšet hlavní trenér Roy Sommer. "Dal nám šanci vyhrát v tolika zápasech… Je to bojovník, to musí každý uznat."

Nejvíc Dostál ohromil na přelomu prosince a ledna, kdy vychytal dvě nuly a celkem držel čistý štít dlouhých 152 minut a 31 vteřin, čímž vytvořil nový rekord San Diega. Překonal 137 minut hvězdného Johna Gibsona, aktuální jedničky Anaheimu.

Devětadvacetiletý Gibson má s Ducks smlouvu ještě na tuto a další čtyři sezony, pod platovým stropem zabírá 6,4 milionu dolarů. Kvůli průměrným výkonům v posledních letech a tomu, že klub prochází přestavbou, se však spekuluje o jeho výměně.

Dvojkou Anaheimu je stejně starý Anthony Stolarz, jemuž v létě končí smlouva.

Dostál by tak v příští sezoně mohl naplno proniknout do NHL. Šéfy už přesvědčil, že na slavnou ligu má. Zatím v ní odchytal jedenáct zápasů, z toho sedm v tomto ročníku, kdy zaskakoval za zraněné. Zaujal technikou a klidnou povahou.

"Podle mě odvedl fantastickou práci v tom, že nám ukázal, že je připravený na delší pobyt nahoře. Určitě je pak připravený na to, aby se tady ucházel o stálou práci," prohlásil kouč Anaheimu Dallas Eakins.

"Když vám má chytat brankář z farmy, většinou jste z toho jako trenér trochu nervózní," pokračoval. "U Lukáše jsem ale neměl vůbec žádné výhrady, neměl je ani Sudsie (trenér brankářů Sudarshan Maharaj, pozn. red.). Prostě jsme ho dali do brány s tím, že se jde na věc."

Dostál ukončil sedmizápasovou prosincovou výpomoc s procentuální úspěšností 90,9 (Gibson i Stolarz jsou zatím pod 90 procenty). Nejvíc zazářil proti Edmontonu, kdy zneškodnil 46 z 49 střel a výrazně pomohl k výhře. "Nezastavitelnému" Connoru McDavidovi pochytal sedm z osmi pokusů.

Později tak mohl sebevědomě prohlásit: "Věřím tomu, že jsem brankář pro NHL."