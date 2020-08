Dostál začne novou hokejovou sezonu opět v Ilvesu, kde se potká s dalším Čechem

Hokejový brankář Lukáš Dostál zahájí i nadcházející sezonu v Ilvesu Tampere. Finský klub oznámil na svém webu, že se na pokračování angažmá dvacetiletého českého talentu dohodl s vedením Anaheimu, s kterým Dostál vloni podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu.

Dostál vstoupí v barvách Ilvesu už do třetí sezony. V té minulé si vysloužil ocenění pro nejlepšího gólmana Liigy a byl zvolen do All Star týmu soutěže. Odchovanec Komety Brno, jehož Anaheim draftoval v roce 2018 ve třetím kole, pomohl Ilvesu ke čtvrtému místu. Vychytal 27 výher, což bylo nejvíce ze všech gólmanů v soutěži.

"Lukáš od prvního dne získal místo v týmu skvělými výkony a svojí osobností, přístupem k hokeji a spoluhráčům. Díky svým schopnostem v kombinaci s talentem na úrovni NHL zaznamenal rychlý pokrok," uvedl sportovní ředitel Ilvesu Timo Koskela.

V Ilvesu bude Dostál působit na základě smlouvy o hostování, která bude platit, dokud zámořský celek hráče nepovolá. Týmu Ducks se netýká aktuální dohrávka NHL a nová sezona začne nejdřív v prosinci.

V Tampere už Dostál v pondělí zahájil s týmem přípravu. Až po polovině srpna se naproti tomu zapojí do tréninků Ondřej Roman. Jednatřicetiletý útočník, který v červnu odešel z Vítkovic a podepsal s finským celkem roční smlouvu, už do Tampere dorazil, musí ale nejprve absolvovat dvoutýdenní karanténu.