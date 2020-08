Carolina vyřadila Rangers, Chytila oloupil o gól fantastický zákrok Reimera

Hokejisté Caroliny porazili New York Rangers 4:1, sérii uzavřeli 3:0 na zápasy a postoupili do 1. kola play off NHL. U vítězného gólu asistoval Martin Nečas. Předchozí dvě výhry Hurricanes vychytal Petr Mrázek, který tentokrát do utkání nezasáhl.

Rangers se po dvanácti sekundách prostřední třetiny ujali po průniku Chrise Kreidera vedení, ale už za tři minuty vyrovnal bekhendem Teuvo Teräväinen. Tým z New Yorku měl před druhou sirénou velkou šanci a po závaru střílel Filip Chytil do odkryté branky, ale James Reimer zastavil puk úžasným zákrokem vyrážečkou a holí. Reimer absolutely robs Chytil on the doorstep with a great paddle save.#LetsGoCanes #NoQuitInNY

pic.twitter.com/7hCFCC940M — Go With The Flow (@GWTFpodcast_) August 5, 2020 Třetí třetinu už ovládla Carolina. Nečas, který si připsal v úvodním utkání série vítěznou trefu, měl prsty u gólu na 2:1. Český útočník přihrál z rohu kluziště na modrou čáru Bradymu Skjeiovi, jehož střelu tečoval Warren Foegele. Po krásné individuální akci přidal třetí branku Sebastian Aho, který v poslední minutě zpečetil výhru při powerplay Rangers. Jedna výhra dělí Calgary od postupu do play off NHL. Kanadský klub porazil Winnipeg 6:2 a vede 2:1 na zápasy. V dresu vítězů zůstal gólman David Rittich opět jen na střídačce. V dalších utkáních kvalifikace vyhrál Nashville nad Arizonou 4:2 a Toronto zdolalo Columbus 3:0. Oba vítězné týmy vyrovnaly sérii na 1:1. Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu: Východní konference (Toronto): 2. zápas: Toronto - Columbus 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 36. Matthews, 45. Tavares, 60. Rielly. Střely na branku: 39:20. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Hyman, 3. Tavares (všichni Toronto). Stav série: 1:1. 3. zápas: NY Rangers - Carolina 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Branky: 21. Kreider - 51. a 60. Aho, 24. T. Teräväinen, 46. Foegele (Nečas). Střely na branku: 38:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Aho, 3. A. Svečnikov (všichni Carolina). Konečný stav série: 0:3. Západní konference (Edmonton): 2. zápasy: Nashville - Arizona 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) Branky: 8. Bonino, 11. R. Johansen, 27. Järnkrok, 54. Arvidsson - 60. Keller, 60. Crouse. Střely na branku: 28:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. R. Johansen, 3. Bonino (všichni Nashville). Stav série: 1:1. Vancouver - Minnesota 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) Branky: 1. Pearson, 24. J.T. Miller, 29. Boeser, 47. Horvat - 58. a 60. Fiala, 18. Kunin. Střely na branku: 28:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J.T. Miller, 2. Horvat (oba Vancouver), 3. Fiala (Minnesota). Stav série: 1:1. 3. zápas: Winnipeg - Calgary 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) Branky: 11. Ehlers, 29. Copp - 11. E. Lindholm, 26. Backlund, 28. Monahan, 33. M. Tkachuk, 49. Lucic, 58. J. Gaudreau. Střely na branku: 35:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Monahan, 3. Backlund (všichni Calgary). Stav série: 1:2.