Bílí Tygři Liberec

Celek z města pod Ještědem se do finále podívá poprvé po dvou letech. V sezóně 2016/2017 mu jen těsně unikl titul, když ve finále podlehl brněnské Kometě jednoznačně 0:4 na zápasy. To sezóna 2015/2016 byla o poznání úspěšnější. Svěřenci ambiciózního trenéra Pešána postoupili do finále bez ztráty kytičky a celý tento úspěšný ročník vyvrcholil až titulem po finálovém vítězství nad Spartou poměrem 4:2 na zápasy.

Play off 2019

Liberec započal letošní play off sérií proti rivalovi z Mladé Boleslavi. Bílí Tygři v ní nepřipustili žádné větší drama a až na jeden nepovedený zápas na kluzišti soupeře dokázali hladce proplout do semifinále. V něm je čekal soupeř úplně jiného kalibru. Kometa si brousila zuby na postup do finále, resp. vybojování zlatého hattricku, avšak Liberečtí byli rázně proti. Zejména díky dvěma výhrám z DRFG Areny dokázali Severočeši po šestizápasové bitvě postoupit právě až do finále.