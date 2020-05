Zkušenost z Finska: Týmy v závěru sezony nehrají naplno a s mladými je problém

Dva roky klidu a žádný sestup. Tak zní plán hokejového svazu, který se s největší pravděpodobností stane realitou. Zavřenou nejvyšší soutěž mají už od roku 2013 ve Finsku, sílí ale hlasy volající po návratu sestupů. "Týmy na dně tabulky sezonu dohrávají s o poznání horšími kádry, aby ušetřily peníze," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz finský hokejový novinář Tommi Koivunen z listu IIta-Sanomat.

Liga bez sestupů je ve Finsku už dlouhé roky. Panuje tedy spokojenost?

Ne, myslím, že drtivá většina hráčů ani fanoušků spokojena není vůbec. Většina lidí by ráda viděla ligu otevřenou, se sestupy a postupy. Pořád se o tom mluví. Dalším problémem je počet klubů, které Liigu hrají.

Mělo by jich být méně?

Patnáct klubů je prostě moc, nemáme tolik dobrých hráčů, kteří by měli na nejvyšší soutěž dostatečnou kvalitu. Poslední rok se o tom mluví stále intenzivněji, protože se současnou situací už nejsou spokojeny ani kluby. Nejvyšší šéf Kärpätu (vítěz soutěže 2018 a finalista 2019) Tommi Virkkunen před několika měsíci uvedl, že ideální počet klubů pro první ligu by byl dvanáct.

Z druhé strany - je možné se do nejvyšší soutěže dostat, pokud splníte určité podmínky? Je v zemi tým z nižší soutěže, který by o hraní v první lize měl zájem?

Liga je teď kompletně uzavřená, takže se do ní nemůžete dostat vůbec. Ale realisticky se domnívám, že druhá liga stejně nenabízí jediný tým, který by klubům z nejvyšší soutěže mohl konkurovat. To je ale problém celého našeho systému.

Jeden z argumentů proti uzavření soutěže zní, že pokud nad týmy nebude viset hrozba sestupu, v momentě, kdy nebudou mít šanci dostat se do play off, zbytek sezony vypustí. Sportovní kvalita tak půjde dolů.

Ano, to je velký problém, který tu máme také. Je naprosto běžné, že v lednu či v únoru týmy na posledních místech své nejlepší hráče ve velkém prodávají a poslední deset, patnáct zápasů hrají s o poznání horšími kádry, aby ušetřily peníze.

Naopak jedním z důvodů pro má být více prostoru pro mladé hráče - celkům nebude hrozit sestup, takže se nebudou bát nasadit do čtvrtých lajn mladé talenty, kterým teď zabírají místo průměrní hráči ze zahraničí.

Já osobně považuji větší množství mladých hráčů v nejvyšší soutěži spíše za problém.

Proč?

Asi to pomůže k větším úspěchům na světovém šampionátu dvacítek, protože díky tomu ti top mladí hráči už od nízkého věku pravidelně hrávají utkání dospělého hokeje. Jsou to ale spojené nádoby. Tím, že mnoho mladíků a juniorů hraje v nejvyšší soutěži, do druhé ligy pak musejí ještě mladší a mnohem horší hokejisté.

V jednotlivých juniorských a dorosteneckých kategoriích - U20, U18, U16 - pak hrají hráči, kteří by si za normálních okolností absolutně neškrtli a jejich budoucnost nebude spojená s hokejem. Je tedy otázkou, zda to hokeji jako takovému pomáhá - úroveň nižších lig je totiž pak bídná.

Takže často opakovaná mantra "Co nejvíce šancí pro mladé v dospělém hokeji" podle vás neplatí absolutně?

Je to otázka, protože tady u nás je pro mladé hráče v podstatě opravdu velmi snadné se do nejvyšší ligy dostat. Vlastně se ani nemusejí moc snažit, nemusejí čelit konkurenci.

Je velmi pravděpodobné, že ke změně nakonec dojde, extraliga se uzavře a počet týmů se zvýší. Argumentuje se především jistotou pro kluby, které se kvůli koronaviru ocitly v ekonomických nesnázích. Z vašich slov ale nemám pocit, že by šlo o dobré rozhodnutí.

Je to částečně pochopitelné, nemyslím si ale, že jde o dobrý krok. Sportovní stránka bude zrušením sestupu negativně ovlivněna a šestnáct klubů… už těch našich patnáct je pro Finsko moc. A při vší úctě se nedomnívám, že by to u vás bylo jinak.