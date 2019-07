Chtěl zůstat v zahraničí, ale nakonec se útočník Červený vrací do Hradce

před 2 hodinami

Hokejový útočník Rudolf Červený bude po roce opět hrát v extralize za Hradec Králové, odkud loni odešel do Slovanu Bratislava do KHL. Sezonu dohrál ve švédském klubu Brynäs IF, kam zamířil ze slovenské metropole v polovině února. S Mountfieldem uzavřel devětadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic čtyřletý kontrakt.

"Jednání trvala delší dobu, jelikož Ruda měl zájem pokračovat v zahraničí. Byli jsme spolu ale stále v kontaktu a jasně mu vysvětlili naši koncepci i sportovní cíle pro následující sezony, což bylo v jeho konečném rozhodování velmi důležité," uvedl v tiskové zprávě klubu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. V dresu Slovanu Bratislava si Červený připsal v 57 zápasech 23 bodů za 11 branek a 12 asistencí. Ve Švédsku v dresu celku z Gävle nasbíral v 11 duelech gól a čtyři asistence. V sezoně sehrál také 11 utkání v české reprezentaci a zaznamenal dvě branky a šest asistencí. "V Rudovi získáváme kvalitní křídlo do elitní formace a hráče, který zná velmi dobře náš klub, zároveň známe my jeho," doplnil Kmoníček. Červený má v extralize na kontě ze České Budějovice a Hradec Králové 413 zápasů a 161 bodů za 84 gólů a 77 přihrávek. "Od Rudy si slibujeme zvýšení produktivity," podotkl sportovní manažer hradeckého klubu Jaroslav Bednář. "Víme o jeho kvalitách a střele, kterou má jednu z nejlepších v lize. Počítáme s tím, že nám zkvalitní útok, zvedne produktivitu a hlavně bude jedním z lídrů v mužstvu," dodal Bednář. Červený se do staronového angažmá těší. "Zahrát si znovu před hradeckými diváky bude skvělý pocit," prohlásil. "Jak na konci minulé sezony, tak v průběhu celé letní přípravy jsme byli s vedením klubu v kontaktu - mluvil jsem jak s trenéry, tak Jardou Bednářem, pány Kmoníčkem i (předsedou představenstva) Schönem. Hradec hraje každý rok v popředí tabulky a víceméně všechny v organizaci Mountfieldu znám a vím, jaké jsou nastavené cíle a koncepce," řekl Červený. "Zároveň máme s manželkou dcerku a město Hradec se nám líbilo, byli jsme tady spokojení. To byly základní důvody, proč jsem se rozhodl pro návrat, dodal Červený.

autor: ČTK | před 2 hodinami