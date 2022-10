Ostuda, šijí do Třince, který vzal hráče z Ruska. Hrňa popsal, jak reagovala kabina

Třinečtí hokejisté po špatném rozjezdu sezony naskočili na vítěznou vlnu a v extralize bodovali už pošesté za sebou, když v repríze jarního finále doma přehráli pražskou Spartu 4:2. V dresu s drakem na prsou se poprvé ukázal slovenský útočník Samuel Buček, jehož příchod z Ruska způsobil velké pozdvižení.

S informacemi o námluvách Třince s třiadvacetiletým Slovákem přišel v polovině minulého týdne deník Sport. Oceláři angažování Bučka potvrdili až v neděli a forvard rovnou naskočil do duelu proti Spartě.

Už v předchozích dnech vyvolaly spekulace o jeho příchodu do extraligy značné pozdvižení v reakcích na sociálních sítích. A to z toho důvodu, že Buček v aktuální sezoně odehrál šest zápasů v KHL, soutěži propagující válku ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině.

Jenomže v Nižněkamsku se slovenský reprezentant neprosadil a nyní po něm sáhl Třinec, ve snaze vyztužit mužstvo po slabém začátku sezony.

"Oceláři, jste ostuda českého hokeje," napsal na Twitter bývalý útočník Jakub Koreis, nyní hokejový expert televize O2 TV.

Koreis již dříve označil hráče, kteří se po vypuknutí války vydali za penězi do KHL, za "lidský odpad" a věřil, že extraligové týmy s nimi posléze kvůli morální otázce jednat nebudou. Mýlil se.

Ke kritice na sociálních sítích se přidali i někteří fanoušci. Psali o ztrátě respektu, který si šampioni posledních tří dohraných ročníků extraligy dlouho budovali, někteří zmiňovali, že v Třinci na hokej přestanou chodit. Jiní se Bučka zastali a popřáli mu hodně štěstí.

"Ještěže už tam není Vašek Varaďa, ten by vás s celým Bučkem poslal do řiti," komentoval třeba někdejší reprezentant Jiří Hrdina, mistr světa z roku 1985 a vítěz tří Stanley Cupů.

Buček v minulé sezoně zcela opanoval individuální statistiky slovenské extraligy. V Nitře zaznamenal v základní části 41 gólů a 23 asistencí, s bilancí 13+11 byl pak rovněž nejproduktivnějším hráčem play off.

Jako svou první letní posilu ho následně oznámil Seattle a Buček měl stát před možností zabojovat na farmě o NHL. Místo toho se však na začátku nového ročníku rozhodl vydat do Ruska.

"Udělal jsem chybu a věřil tomu, že dostanu dost prostoru, abych se po zranění dostal zpátky do formy a byl užitečným hokejistou. Ale to se nestalo," promluvil Buček o štaci v Nižněkamsku pro web Ocelářů. Morální stránku věci nezmiňoval.

Proti Spartě nastoupil ve čtvrté formaci, na ledě strávil sedm minut a 28 vteřin. Přivítání ze strany fanoušků přímo na stadionu v Třinci se nijak nevymykalo normálu. Žádné transparenty ani pískot, který někteří diskutující na sociálních sítích očekávali.

"My to neřešíme. Nevím, co bych k tomu řekl," komentoval po zápase Bučkův příchod jeho nový spoluhráč Erik Hrňa.

"Sociální sítě nemám, tohle vůbec nesleduju. Už jsem dědek, mám ještě tlačítkový telefon," dodal se smíchem hráč, který v neděli odehrál 600. extraligové utkání za Oceláře.

Ani další třinecký útočník Daniel Voženílek nebyl ohledně daného tématu o moc sdílnější. "Asi bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, to je na jiných lidech. Na Twitteru jsem si něco přečetl, ale vyjadřovat se k tomu nechci," řekl.

"Abych řekl pravdu, na ledě jsem si ho nevšiml. Ale, ale, nevím…" zakroutil hlavou také sparťan Roman Horák po otázce na Bučka.

"Samuela jsme před dohodou podrobili dlouhému a pro něj možná i ne příliš příjemnému rozhovoru. Přesvědčil nás, že mu jde primárně o to, aby hrál co nejlepší hokej, zlepšoval se a pomohl týmu k úspěchu," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Do týmu získal posilu, která doma v Nitře zářila a o letošní mistrovství světa ve Finsku přišla jen kvůli zranění. U některých fanoušků a lidí z hokejového prostředí však Třinec tímto krokem ztratil na kreditu.