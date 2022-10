Chytil přispěl gólem k vysokému vítězství, Rangers nasázeli Minnesotě sedm gólů

Hokejový útočník Filip Chytil přispěl v NHL jedním gólem k jednoznačné výhře New York Rangers 7:3 v Minnesotě. Karel Vejmelka předvedl 47 zákroků v Pittsburghu, kde ale s Arizonou podlehl 2:6. Pavel Francouz si připsal asistenci, ale inkasoval pětkrát z 27 střel při prohře Colorada 3:5 v Calgary. Radko Gudas pomohl jednou přihrávkou k vítězství Floridy 3:1 na ledě New York Islanders.

Filip Chytil (vpravo) slaví svůj gól do sítě Minnesoty | Foto: Reuters

Rangers vedli po úvodní třetině 3:0. A když Minnesota ve 28. minutě poprvé skórovala, vrátil hostům třígólový náskok Chytil z dorážky. Zbývající branky padly v posledním dějství, za domácí snižoval Matt Boldy na 2:5 a 3:6. Na druhé straně se dvakrát trefil Chris Kreider, první hvězdou zápasu byl ale Artěmij Panarin, který nasbíral čtyři body (1+3). Rangers tak vyhráli i druhé utkání sezony.

"Je skvělé, kolik našich hráčů se prosadilo a skórovalo. Důležitý gól vstřelil i Chytil tím, že šel do branky a byl důrazný. Takový přístup rád vidím," vyzdvihl trenér Rangers Gerard Gallant Chytilovu trefu. Český útočník by rád navázal na poslední play off, ve kterém dal sedm branek ve dvaceti utkáních.

Vejmelka už v čase 5:10 vytahoval potřetí puk z branky. Překonali jej zblízka Sidney Crosby, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jason Zucker a v přesilové hře skóroval do odkryté branky Jake Guentzel. Rychleji vstřelil tři góly v zahajovacím utkání NHL od sezony 1943/44 pouze tým Los Angele v roce 2005 (4:18).

Obě branky Arizony dal Nick Ritchie, jenž snížil v přesilové hře na 1:3 a 2:4. Vejmelka byl bezmocný i při zbývajících třech gólech: v početní převaze se do odkryté branky trefil Jevgenij Malkin a v závěru zvýraznili výhru Bryan Rust z dorážky a Kasperi Kapanen z přečíslení dva na jednoho.

"Vejmelka byl neuvěřitelný," ocenil trenér Arizony Andre Tourigny výkon českého gólmana. "Hráči se v průběhu zápasu zlepšovali, nevzdávali se. Ale nebyli na začátek správně mentálně nastavení, musí začít s mnohem větším nasazením. A také je potřeba lépe bránit, na tom musím také zapracovat," doplnil kouč. Za Pittsburgh si odbyl premiéru Jan Rutta, který si připsal jeden kladný bod a v oslabení odehrál pět minut, nejvíce ze všech hráčů.

Colorado, které hrálo druhý zápas ve druhém dni, otevřelo skóre už po 99 sekundách po trefě Bowena Byrama. Calgary ale otočilo v rozmezí 12. až 43. minuty na 5:1. Z mezikruží vyrovnal Brett Ritchie, v oslabení se z přečíslení dva na jednoho prosadil Dillon Dubé a z úniku překonal Francouze Rasmus Andersson. Na začátku třetí třetiny zvýšil tečí Tyler Toffoli a vzápětí využil přesilovou hru Elias Lindholm.

U gólu na 2:5 si připsal Francouz asistenci, když rozehrál puk zpoza branky podél pravého mantinelu a dostal tím do sóla Nathana MacKinnona. Zápas ještě zdramatizoval Valerij Ničuškin, ale Calgary už uhájilo 700. výhru Darryla Suttera v roli kouče. V historické tabulce se vyrovnal desátému Mikeovi Babcockovi.

Gudas asistoval u prvního gólu Floridy v sezoně, když jeho střelu od modré čáry tečoval Eetu Luostarinen a otevřel skóre. Islanders při vyloučení českého beka, který si připsal i pět hitů, vyrovnali na začátku třetí třetiny zásluhou Noaha Dobsona. Už za půl minuty ale strhl vedení na stranu Panthers Patric Hörnqvist a výhru zpečetil Matthew Tkachuk.

Ondřeji Palátovi zhořkla premiéra v dresu New Jersey, které podlehlo Philadelphii 2:5. Český útočník nastupoval v elitní lajně, připsal si jednu střelu a tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a obdržené brance. Výhru domácích řídili dvougóloví střelci Travis Konecny s Morganem Frostem a zpříjemnili trenéru Johnu Tortorellovi debut na lavičce Flyers.

Výsledky NHL:

Minnesota - NY Rangers 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Branky: 46. a 47. Boldy, 28. Zuccarello - 5. a 55. Kreider, 17. Fox, 20. Panarin, 37. Chytil, 45. Trocheck, 46. Kakko. Střely na branku: 35:36. Diváci: 18.612. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Boldy (Minnesota).

Buffalo - Ottawa 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 60. a 60. Olofsson, 25. Peterka, 28. Dahlin - 11. B. Tkachuk. Střely na branku: 36:36. Diváci: 15.364. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Peterka, 3. Olofsson (všichni Buffalo).

Philadelphia - New Jersey 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 31. a 42. Konecny, 32. a 59. Frost, 9. Allison - 9. Holtz, 50. Severson. Střely na branku: 25:37. Diváci: 19.107. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Provorov, 3. Hart (všichni Philadelphia).

Pittsburgh - Arizona 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Branky: 2. Crosby, 5. Zucker, 6. Guentzel, 40. Malkin, 56. Rust, 58. Kapanen - 37. a 45. N. Ritchie. Střely na branku: 53:28. Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval šest gólů z 53 střel a úspěšnost zásahů měl 88,7 procenta. Diváci: 18.355. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. N. Ritchie (Arizona).

NY Islanders - Florida 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 44. Dobson - 33. Luostarinen (Gudas), 44. Hörnqvist, 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 33:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Luostarinen, 2. M. Tkachuk (oba Florida), 3. Dobson (NY Islanders).

Toronto - Washington 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky: 7. Tavares, 24. Järnkrok, 47. Matthews - 10. Dowd, 14. Johansson. Střely na branku: 39:26. Diváci: 18.914. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Tavares (oba Toronto), 3. Dowd (Washington).

Nashville - Dallas 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 45. Johansen - 3. a 19. Marchment, 40. Pavelski, 45. Johnston. Střely na branku: 32:29. Diváci: 17.692. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Seguin, 3. Oettinger (všichni Dallas).

Calgary - Colorado 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Branky: 12. B. Ritchie, 23. Dubé, 35. Andersson, 42. Toffoli, 43. E. Lindholm - 2. Byram, 44. MacKinnon (Francouz), 52. Ničuškin. Střely na branku: 27:25. Francouz odchytal za Colorado 57:38 minuty, inkasoval pět gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 81,5 procenta. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Weegar, 2. Dubé, 3. Andersson (všichni Calgary).

Vegas - Chicago 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 29. Cotter. Střely na branku: 37:27. Diváci: 18.467. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Cotter (oba Vegas), 3. Stalock (Chicago).

Los Angeles - Seattle 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 8. Iafallo - 6. Schwartz, 27. B. Tanev, 34. Wennberg, 59. Larsson. Střely na branku: 27:22. Diváci: 15.645. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky (Seattle), 2. Iafallo (Los Angeles), 3. M. Jones (Seattle).