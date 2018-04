První třináctí. Kometa se vyhoupla do čela statistik. Naučila mě vyhrávat, zářil lídr Erat

před 1 hodinou

Brněnští hokejisté porazili Třinec v pátém finále play off 4:1 a obhájili mistrovský titul z loňska. Tímto počinem se odtrhla od Jihlavy a v součtu s érou československé ligy má na kontě již třináct primátů. Vůdčí osobou tažení byl znovu Martin Erat.

Třinec - Kometa nedala Ocelářům v pátém finále šanci, nechtěla s mistrovskou korunovací čekat do Brna a v poklidu zvítězila 4:1. Po závěrečném hvizdu se tak mohli její hráči po roce ponořit do vítězné euforie. Obhájit první místo se naposled povedlo Spartě v roce 2007.

Brno je navíc s třinácti tituly čerstvě nejúspěšnějším klubem v historii české, potažmo československé soutěže. "Jsme první třináctí, nikdo nám to už nevezme. Ať se stane cokoliv," usmíval se útočník Martin Erat, když se na dvě minuty vzdálil od oslavujícího mužstva a přišel mezi novináře.

Z kabiny vyhrávala pořád dokola vítězná písnička Raketou na Mars, trenér Kamil Pokorný se fotil durch slitý šampaňským. Na pohled klidný zůstával šéf Libor Zábranský. "Získal si nás, získal si celé Brno. Jenom jsme šli za ním. Je to jízda, takhle se má dělat hokej," prohlásil Erat.

Kapitán české reprezentace z únorové olympiády odehrál více než 900 utkání v NHL, zahrál si v Omsku, ale jediné dva ligové tituly dospělé kariéry získal v Brně. "Poprvé jsem to zažil minulý rok. Tady všichni vědí, co mají dělat. Tenhle tým mě naučil vyhrávat," řekl šestatřicetiletý mazák.

V play off zapsal Erat pět gólů a stejný počet nahrávek, v základní části nashromáždil 46 bodů. "Všichni kluci taháme za jednoho, to je kouzlo Komety. Můžeme se bavit o taktice a podobně, ale tým je nejvíc," kýval hlavou Erat, jenž ve finále bojoval za mužstvo i v různých šarvátkách.

Základ mužstva zůstal, a proto nešlo jen o jednorázový úspěch. "Každý rok je jiný a je hrozně důležité, aby klíčoví hráči zůstali pohromadě. V Kometě se to povedlo," potvrdil bývalý útočník Nashvillu či Washington, který kromě zkušených spoluhráčů vyzdvihl také brněnské mladíky.

Starší hráči budou Nečase učit slavit

Tím nejzářivějším je bezpochyby Martin Nečas, jenž se v průběhu sezony vrátil z Caroliny. "Je to fantastický pocit. Ještě ráno jsem měl horečky a nevěděl jsem, jestli nastoupím. Vzal jsem si prášky a šel do toho," prozradil dvacetiletý útočník, jenž v play off pomohl sedmi body.

V základní části skončila Kometa stejně jako loni až v závěsu za těmi nejlepšími. "Měli jsme nějaké záseky, období, kdy se nedařilo. Naštěstí máme tak vyrovnaný tým, že jsme se na play off vloni i letos výborně připravili," podotkl Nečas, který se do vrcholné formy po novém roce.

Sám vnímal, že se po něm chtělo více než před rokem. "Měl jsem trochu jinou roli. Minulou sezonu jsem byl ještě košíkář. Byl jsem o rok mladší a nabral jsem nějaké zkušenosti," prohlásil jeden z třebíčských rodáků v brněnském týmu. Při oslavách bude čekat na pozvánku do reprezentace.

Ale nejdříve do víru doutníků, rozjařených fanoušků a alkoholu. "Kluci mě určitě mají co učit. Hrál jsem pod prášky, neměl bych moc pít. Aspoň lehká oslava bude," pousmál se Nečas, který má zlatou medaili i z minulé sezony, ale o finále tehdy přišel kvůli účasti na šampionátu osmnáctek.

Varaďa je na třinecké mužstvo pyšný

Na jedné straně nekončící radost a předávání poháru, na druhé prázdné pohledy. Třinec hrál extraligové finále počtvrté, čtyřikrát se o vítězi rozhodlo na jeho ledě, jenomže třikrát museli kousat poslední porážku Oceláři. V boji o titul neuspěli v letech 1998, 2015 a v letošním roce.

Druhé místo však nesporně považují za úspěch. "Jsem pyšný na to, jak tým zvládl tak náročnou sezonu," poznamenal trenér Václav Varaďa a připomněl mimo jiné třineckou cestu do semifinále Ligy mistrů. Oceláři přivedli v létě jen dvě posily a vydali se na cestu využití vlastních zdrojů.

V play off pak mladí hráči jako Cienciala nebo bratři Kovařčíkovi splatili. "Není to jednoduché očekávat od nich výkon hodný zkušených hokejistů. Prošli si v sezoně kolísavým obdobím, ale věřím, že je to posílí do dalších let. Stali se regulérními extraligovými hráči," uznal Varaďa.

Spolu s hráči se dočkal ocenění od domácích fanoušků, kteří vicemistry vyprovodili potleskem. To Kometa má největší oslavy teprve před sebou.