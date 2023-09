Ten, který ví, jak na mistry. Nejtěžší to bylo v autobuse, smál se hrdina Kiviaho

Brankář hokejového Hradce Henri Kiviaho se může pochlubit unikátní bilancí. Ze šesti zápasů proti mistrovskému Třinci v kariéře vychytal pro svůj tým už 16 bodů z 18 možných. V pátek se na ledě Ocelářů blýskl čistým kontem a přispěl k výhře 5:0, hradecké odvetě za prohrané finále. Fin chce ukázat, že není pouze záskokem za zraněného Patrika Bartošáka.

"Nějakou dobu se do branky nedostal, mohlo se zdát, že Patrik Bartošák je naší jednoznačnou jedničkou. Ale my máme oba gólmany fantastické," pochvaloval si hradecký asistent trenéra Peter Frühauf po drtivém vítězství v Třinci.

Gólman Kiviaho si zasloužil nulu 29 zákroky a prožívá vskutku vydařený týden. V pondělí šel v první lize do branky Kolína, partnerského klubu Hradce, a vyčapal výhru 5:0 proti Znojmu.

Ve středu poprvé v sezoně zasáhl do extraligového duelu, ve druhé třetině v Hradci střídal zraněného Bartošáka. Domácí s Kiviahem v zádech proti Litvínovu srovnali z 0:2 na 2:2 a padli až v nájezdech.

V součtu s vystoupením v Třinci tak osmadvacetiletý Fin v prvních třech zápasech sezony nedostal ze hry ani gól. Čisté konto drží 157 minut a 35 vteřin, za tu dobu zapsal 67 zákroků.

Přehnanou radost byste ale ve tváři vyhlášeného kliďase hledali marně.

"Je to v pohodě, je to oukej. Ale na nějaké hodnocení je brzy, můžeme si říct po sezoně," krčil rameny poté, co v Třinci vylezl z vítězné šatny.

"Byl to dobrý zápas. Kluci v obraně mi pomohli, zablokovali dost střel. Měli jsme i štěstí, že jsme tolik gólů dali a žádný nedostali," pokračoval Kiviaho.

Aby Třinec doma prohrál 0:5, to se často nestává. Naposledy na vlastním ledě schytal podobný debakl v listopadu 2019, kdy podlehl Karlovým Varům 1:6.

Zrovna Kiviaho je přitom podle statistik přímo specialistou na soupeře, který v posledních čtyřech dohraných ročnících extraligy zvedal nad hlavu mistrovský pohár. Za dva roky v Hradci proti němu nastoupil šestkrát, bylo z toho pět výher a jedna porážka v prodloužení.

"To jsem opravdu nevěděl," usmíval se Kiviaho. "Protihráče skoro vůbec neznám, moc hokej v televizi nesleduju. Byl to jen další zápas v rozpise," dodal muž, jenž ve volném čase rád čte nebo se věnuje svému psovi.

"Nejtěžší to pro mě bylo v autobuse. Ještě čtyři hodiny před zápasem jsme se totiž motali někde kolem Olomouce. Vůbec nevím, co se stalo. Jestli jsme se ztratili, nebo co. Ale příjemné to nebylo," prozradil.

Vzhledem k číslům Kiviaha proti Třinci může být pro Hradec zpětně škoda, že v šesti finálových zápasech play off letos na jaře se do brány přes Matěje Machovského nedostal. A Mountfield skončil stříbrný.

V nové sezoně si Kiviaho musel na šanci počkat. Než se ve středu zranil, táhl Hradec Bartošák a mužstvo mělo po čtyřech zápasech osm bodů.

Kiviaho nechtěl interní souboj s parťákem komentovat. "Vždycky je na trenérech, koho postaví. Já se jen snažím předvést to nejlepší," podotkl.

"Chce ukázat světu, že je výborný gólman, což my dobře víme. Ve středu naskočil do rozjetého zápasu a hned nám pomohl fantastickými zákroky. V Třinci nás v mnoha ohledech zachránil," komentoval asistent Frühauf.

Finskou "zeď" chválil i dočasný kapitán Hradce Jérémie Blain. "Strašně jsem kvůli němu chtěl udržet čisté konto. Začátek sezony pro něj nebyl lehký, ale přidával si na ledě i v posilovně. Je to výborný týmový hráč," poznamenal Kanaďan.

Ten i z pozice obránce přispěl k vysoké výhře nad Třincem dvěma góly a asistencí. "Po tom prohraném finále play off jsem měl motivaci na milion procent. Bavili jsme se o tom a takhle jsem to cítil," prohlásil Blain.

Hradec zažívá navzdory početné marodce sympatický rozjezd sezony. Bodoval ve všech šesti duelech a drží se v první čtyřce extraligy. V době nejistoty, kdy Mountfield pořád neví, jaký trest ho stihne za doping tří hráčů v semifinále jarního play off, je to příjemný start.