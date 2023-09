Nabídky z Česka ho nezaujaly, Hudáček chce zpět do KHL: Válka nic nezměnila

Přední slovenský hokejový brankář Július Hudáček je momentálně bez angažmá. Dosavadní nabídky včetně těch z Česka ho neuspokojily, rád by se navzdory ruské válce na Ukrajině vrátil do KHL.

Hudáček, jehož mladší bratr Libor nastupuje za extraligový Třinec, strávil v Kontinentální lize velkou část kariéry.

Postupně chytal za Novosibirsk, Čerepovec, moskevský Spartak, Rigu a naposledy za Astanu, kde strávil celou minulou sezonu.

V klubu z kazachstánské metropole se mu zalíbilo. "Barys je vynikající organizace. Kdokoliv se mě zeptá, jaké to tam bylo, vždycky dávám doporučení. Klub i město jsou super, byla tam se mnou i rodina," řekl Hudáček v rozhovoru pro slovenský deník Pravda.

Ve 42 zápasech dosáhl na slušnou procentuální úspěšnost zákroků 91,4. Nabídku na prodloužení spolupráce ale nedostal.

"S tím, jak jsem chytal, bych normálně prodloužil smlouvu úplně bez problému. Od vedení jsem měl při výstupním pohovoru pozitivní zpětnou vazbu. Ale protože týmový cíl (postup do play off - pozn. red.) se nesplnil, cizinci museli odejít. Tomu jsem rozuměl. Pak do týmu přivedli vynikajícího kanadského brankáře Edwarda Pasquala," vysvětloval Hudáček, proč v KHL nezůstal.

Přes léto měl možnost kývnout na angažmá v Evropě.

"Měl jsem nabídky z Česka, Německa i rakouské ligy. Kdyby to byla finančně zajímavá nabídka a z top mužstva, asi bychom se dohodli. Mě ale nic nezaujalo, tak jsme si řekli, že ještě počkáme a uvidíme," prohlásil 35letý brankář.

V minulosti nastupoval i v české extralize - za Pardubice a na konci předminulé sezony za Spartu.

Návrat domů na Slovensko zatím neplánuje. "Řeknu to úplně na rovinu. Pokud se cítím zdravý a mám výkonnost, abych chytal v co nejlepší lize za co nejvíc peněz, tak je prioritou zahraničí. Není to jen o penězích, ale i o motivaci. Jsem vychovaný tak, abych si stále dával ty nejvyšší cíle," poznamenal Hudáček.

Prioritou je pro něj setrvání v KHL.

"Pokaždé, když jsem tam chytal, všechno fungovalo na sto procent. Všichni cizinci, kteří tam působili, byli ze sportovního hlediska spokojení. Mám na mysli zázemí, kvalitu soutěže i finance. Nic se na tom nezměnilo ani během války. Zahraniční hráči tam pořád podepisují smlouvy," podotkl brankář.

Vzhledem k ruské válce na Ukrajině je však angažmá v KHL, která je skrze sponzory a nejvyšší představitele úzce spojená s Putinovým režimem, značně kontroverzní.

"Snažím se to nevnímat. Nesleduju, co se píše a říká v médiích. Všichni, kteří v KHL hrajeme, pevně věříme, že se situace s válkou změní. Není to ale vůbec o nás, o tom, co chceme my. Rozhodují jiní lidé," spustil Hudáček.

"Já jsem žil v Rusku před válkou a byli jsme tam spokojení. Po válce se situace nezměnila. Samozřejmě to posuzuju z pohledu hráče, který tam šel výhradně kvůli sportu. Uvědomuju si, že běžných lidí se válka může dotýkat. Rozhodně se ale přikláním k návratu, pokud přijde dobrá nabídka," dodal.

Slováci, kteří působí v Kontinentální lize, mají - stejně jako v případě Česka nebo Švédska - zákaz vstupu do reprezentace.

Hudáčka už to ale trápit nemusí. Kariéru v národním týmu ukončil po mistrovství světa 2021.

Nyní se v Popradu připravuje na další štaci. Ideálně v KHL, ale nepohrdne ani zajímavou nabídkou z Evropy. "Některé soutěže se teď rozběhly a týmy se ptají, jestli jsem připravený. Myslím, že nový klub najdu během pár týdnů," doplnil.