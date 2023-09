Vary? Vidíme je ve čtyřce, překvapil Pešout. U Pirátů obdivuje zápal Lukeše s Hüblem

Karlovy Vary vlétly do hokejové extraligy působivým způsobem a jasně vyřídily Vítkovice s Brnem. Blízko ke třem bodům měly i v Olomouci a podle jejich bývalého dlouholetého trenéra Martina Pešouta v sezoně proženou největší favority. To Pešout aktuálně pracuje na pozvednutí Chomutova, který by rád do první ligy.

Měla by díky většímu rozpočtu a síle mužstva přijít průlomová sezona pro Karlovy Vary?

Musí to být průlomová sezona. Mužstvo se najednou nedoplňuje z hráčů, které ostatní odložili a nedali jim podstatné role. Takhle jsme my dříve brali Jana Hladonika a Davida Kofroně z Třince, Tomáše Havlína s Michalem Plutnarem z Liberce, Jiřího Černocha ze Sparty. Museli jsme si je vypiplat. Teď se to doplňuje z hotových hráčů, to musí být vidět.

Zůstali reprezentanti Ondřej Beránek s Jiřím Černochem, povedly se zahraniční posily a přišel brankář Dominik Frodl.

Dorazili opravdu hotoví hráči, Švéd Lukas Zetterberg a Fin Iikka Kangasniemi, nadprůměrný brankář Frodl. Navíc kostra týmu je delší dobu pospolu, když zmíním třeba Tomáše Rachůnka s Dávidem Grígerem. Musí se to promítnout.

Jak vysoko podle vás? Od mistrovského titulu v roce 2009 byla Energie v základní části nejlépe devátá a nevyhrála žádnou sérii v play off.

Vidím to na první čtyřku. Tým má vytvořené své automatismy, k tomu se kvalitně posílil. Okruh favoritů je samozřejmě větší, mimo ta nejzvučnější jména se tam budou tlačit i další týmy jako třeba České Budějovice. Záleží, komu se to jak povede, ale Vary vidím vysoko.

Je největší síla týmu v útoku? V prvních třech zápasech dal 13 gólů.

Vždy jsme preferovali útočný a bruslivý hokej. To zůstalo. Je tam dost produktivních hráčů, tři velmi dobré útočné formace. Velká síla dopředu.

Obraně na první pohled chybí osobnosti. Může to být slabina?

Menší slabina to může být, ale v minulosti to dokázal vzadu držet brankář Filip Novotný, teď by to měl ukázat Frodl. Navíc i u obránců platí, že hrají delší dobu pospolu a ještě řeknu, že obrana je záležitostí celého týmu. Mnozí útočníci dokážou dozadu hodně pomoct. Ať už Černoch, Vít Jiskra nebo Tomáš Redlich. Jen mě mrzí, že v minulé sezoně odešel Tomáš Vondráček, to byla taková duše karlovarského mužstva.

Před čtyřmi lety jste z role sportovního manažera Varů říkal, že na platy hráčů máte 30 milionů korun a že menší rozpočet v extralize má jen Kladno. Jak to bude teď pod novým majitelem Dušanem Šenkyplem?

Je to jen můj odhad, konkrétní čísla neznám. Ale řekl bych, že rozpočet bude u hráčských platů minimálně o 15 milionů navýšený. Myslím si, že podle rozpočtu patří Vary do skupiny od čtvrtého do osmého místa v lize.

Zvýší se ve Varech i návštěvnost, tradičně jedna z nejslabších v lize?

Nové vedení už udělalo spoustu dobrých marketingových věcí. Našly se peníze i na tuhle stránku, ruku v ruce s výsledky to přináší ovoce. Pokud se bude hrát dobře, o návštěvnost nemám vůbec strach.

Pojďme teď ještě k Chomutovu, kam jste v minulé sezoně po trenérském konci v Kometě Brno odešel a kde vedete Piráty jako kouč i sportovní manažer. Je jasným cílem postup do první ligy?

V tomhle bych byl hodně opatrný. Patříme do okruhu favoritů, samozřejmě hrajeme proto, abychom postoupili. Ale nemám taková velká prohlášení rád. Všechno je to strašně daleko, v play off bude rozhodovat konkrétní forma, budou rozhodovat zranění.

Jak složité to bude z hlediska konkurence?

Těžké to je, ale díky přímému postupu pro vítěze play off je to lepší než jít z první ligy do extraligy přes baráž. Hlavně chceme hrát hezký hokej pro diváky. Začínáme teď venku, ale dáváme góly a až nám spraví naši arénu, chceme hokejem bavit.

Patří dřívější extraligový účastník výše právě i z pohledu moderního zázemí a velké fanouškovské základny?

Fanoušci dělají hodně, ve městě je velké povědomí o hokeji. Minimálně do první ligy Chomutov v tomto ohledu patří. Vznikl film o postupu z krajského přeboru, dále to pokračovalo celovečerním dokumentem "Není sever jako sever". O film byl obrovský zájem.

Při pohledu na skladbu vašeho mužstva zaujmou litvínovské legendy František Lukeš a Viktor Hübl. Jak se s nimi pracuje?

Výborně. Jsou to draví kluci, kteří chtějí pořád vyhrávat. Jsou příkladem v tréninku, ví, jak to v hokeji chodí. Vedou kabinu správným směrem a o to méně práce má potom trenér. Klobouk dolů před nimi. Když je vidím na ledě, s jakou chutí hrají v jejich věku a s tím, co mají za sebou, je to neuvěřitelné. Mladí se od nich mají co učit.