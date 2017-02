Sparťan Holý tlak neustál. Pöpperleho ochránil a Kalouse zbavil vrásek

před 27 minutami

Tomáš Pöpperle se omlouvá. Leoš Čermák je rád, že má všechny zuby. Sparta si stěžuje na rozhodčí a předseda disciplinární komise Karel Holý trestá. Tedy netrestá, jen spíše kárá. Opravdový trest za zákeřný zákrok, jakým se brankář Pražanů prezentoval, by vypadal úplně jinak.

Praha - Extraligová disciplinární komise v čele s Karlem Holým se zase jednou vyznamenala. Sparťanskému brankáři Tomáši Pöpperlemu udělila za zákeřné a extrémně nebezpečné bodnutí koncem hole do hrudníku útočníka Komety Leoše Čermáka trest na pouhá tři utkání.

O verdiktech Holého se diskutuje téměř týden co týden. Média i celá hokejová veřejnost tak čekala, s čím přijde nyní.

Výsledek? Další poprask.

O co vlastně šlo. V 37. minutě nedělního zápasu mezi Spartou a Brnem se dostal Čermák po souboji s obráncem Pražanů Martinem Gernátem až na gólmana Pöpperleho, kterého povalil. A nutno přiznat, že se tomu úplně nebránil.

Zkušený forvard Komety je známý provokatér. Na strážci sparťanské svatyně si pěkně poležel, avšak rozhodčí hru přerušovat nehodlali. Tak vzal "spravedlnost" do svých rukou Pöpperle. Když se Čermák odkutálel, velkou intenzitou ho bodl koncem těžké brankářské hole do hrudníku a sjel až k bradě. Stačilo pár centimetrů a následky pro bývalého útočníka Slavie či Liberce mohly být devastující (video ZDE).

Distanc: 1 až 4, ale taky třeba 10 zápasů

Pöpperle mohl za svůj prohřešek dle pravidel dostat trest na 1 až 4 zápasy. Ve výjimečných případech lze ale udělit distanc i na 10 utkání. Holý, který mimochodem odehrál mezi lety 1974 a 1986 v dresu Sparty deset sezon a je klubovou legendou, ale zůstal při zemi.

"Zákrok byl veden vědomě a s vysokou intenzitou. Z dostupných záběrů je však zřejmé, že došlo k zásahu hrudníku, nikoli oblasti hlavy nebo krku protihráče, což by vedlo ke kvalifikaci brankářova jednání včetně případných následků jako obzvláště závažného. Leoš Čermák navíc neutrpěl při zákroku žádné zranění, v jehož důsledku by utkání nemohl dokončit," stojí v oficiálním zdůvodnění předsedy disciplinární komise.

Sám faulovaný situaci ale viděl jinak. "Trefil mě do obličeje. Jsem rád, že mám všechny zuby," pravil po vyhecovaném duelu Čermák. Video není v tomto případě zcela průkazné, ale vše nasvědčuje tomu, že k částečnému zásahu obličeje skutečně došlo.

Sparta se k celému incidentu postavila po svém. Trest pro svého brankáře přijala, ale zároveň podala stížnost na rozhodčí Oldřicha Hejduka a Vjačeslava Bulanova, kteří podle nich měli hru ještě před inkriminovaným okamžikem přerušit a Čermáka vyloučit.

Že Čermák fauloval? Nepodstatné

Dobře. I když připustíme, že kapitán Komety Pöpperleho fauloval, toho absolutně nic neopravňovalo ke zkratovité reakci, která je prostě neomluvitelná a měla být po zásluze potrestána. Leč nestalo se.

Moc dobře věděl, co dělá a co svým počínáním může způsobit. Sám si taky sypal popel na hlavu. "Bylo to hodně stupidní. Ležel na mě a já se po něm ohnal. Mrzí mě to," pravil.

Možná i to nakonec Holého obměkčilo. Těžko říct. Jisté však je, že pokud by nevyměknul a gólmana aktuálně třetího týmu tabulky osolil trestem třeba na sedm zápasů, ten by pak scházel Spartě pro úvodní duely čtvrtfinále. A to by byla setsakramentsky velká šlamastika.

Do play off by šel jako jednička Filip Novotný, protože by Jihlava jen stěží uvolnila na střídavý start Jakuba Škarka. Od věci není ani to, že Sparta může hned v úvodní sérii vyzvat právě Kometu a post brankáře by klidně mohl rozhodovat. Ač tedy v neděli tápající Brno Pražané přejeli jak rychlovlak bezbranné kotě. Nic z toho ale Pražené díky Holému řešit nemusí.

Ten totiž tlak(y) neustál a případné trable trenéra Jiřího Kalouse s brankářským postem pro play off vlastně vyřešil za něj.

