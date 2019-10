Sparta si proti Varům připsala sedmou výhru v řadě. Už je třetí

Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 20. kola extraligy Karlovy Vary 5:1 a po sedmé výhře v řadě se posunuli na třetí místo tabulky.

Západočechy zdolali pošesté za sebou, o čemž rozhodli čtyřmi góly ve druhé třetině. Dvakrát se mezi střelce zapsali Milan Jurčina a Lukáš Rousek. Karlovy Vary nenavázaly na předešlé čtyři výhry v extralize, v tabulce zůstaly páté.

Na první výraznější šanci si diváci museli počkat až do 10. minuty, Sedláček si se samostatnou akcí hostujícího Rachůnka poradil. Vzápětí byl ale vyloučen Pech a Energie se dostala do vedení. Západočeši se sice minutu nemohli dostal do útočného pásma, poté ale Flek tečoval Stříteského střelu a otevřel skóre.

Druhý gól mohl přidat aktivní Rachůnek, Sedláček jej ale opět vychytal a domácí ve druhé třetině zápas převzali zcela do své režie. Bednář sice několik šancí Sparty zlikvidoval, ve 27. minutě ale za jeho zády skončila nevydařená Jurčinova střela, která se odrazila od Knotka.

O tři minuty později byl navíc karlovarský útočník vyloučen a Rousek pohotovou dorážkou posunul Spartu do vedení. Následně na poslední chvíli zabránil Tomáškovi ve skórování Plutnar, ale Pražané pokračovali v ofenzivním představení.

Ve 34. minutě se druhé branky dočkal Jurčina, jenž tentokrát Bednáře překonal povedenou střelou. Na jeho dvougólový večer vzápětí navázal po samostatné akci Rousek.

O tom, že Sparta vyhraje i páté domácí utkání v sezoně, tak bylo rozhodnuto. Hosté se snažili s výsledkem ještě něco udělat, Sedláček ale chytal spolehlivě. Jisté zákroky předváděl i Bednář. V 55. minutě přesto kapituloval popáté, když jej překonal nejlepší střelec domácích Kudrna. Slovenský útočník si připsal sedmou trefu v sezoně.

Předehrávka 20. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Jurčina, 30. Rousek (V. Růžička, Buchtele), 34. Jurčina (Dočekal, Forman), 36. Rousek (Pech), 55. A. Kudrna (Říčka) - 12. Flek (Stříteský, T. Rachůnek). Rozhodčí: Hradil, Micka - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 6579.

Sparta: J. Sedláček - Košťálek, Polášek, Blain, Kalina, Jurčina, Ďaloga, T. Dvořák - Řepík, Pech, Forman - Říčka, V. Růžička, A. Kudrna - Dočekal, Sukeľ, Buchtele - Rousek, Tomášek, Smejkal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd

Karlovy Vary: Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, T. Knotek, Raška - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.