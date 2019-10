V kabině Slavie je to jako na gymplu, říká Hlaváč. Největší rivalitu cítil v žácích

V 43 letech září Jan Hlaváč v druholigovém Vrchlabí, ale hokeje nemá dost. Když se nedávno jakožto kovaný sparťan domluvil na střídavých startech se Slavií, začaly dvojnásobnému mistru světa a majiteli 387 extraligových startů ve sparťanském dresu chodit rýpavé zprávy od kamarádů.

Jaké bylo před týdnem nastoupit proti Třebíči v sešívaném dresu?

Pořád se mě na to někdo ptá, ale myslím, že to prožívají víc moji známí a kamarádi než já. Podle mě ta rivalita mezi Spartou a Slavií už zdaleka není taková, jaká bývala dříve. Po sestupu Slavie do první ligy se to hodně změnilo. Se Slavií jsme si vyšli vstříc. Můžu s ní trénovat a v případě, že bude mít zraněné hráče nebo bude potřebovat, nastoupím za ni. Nic jiného v tom nevidím.

Takže to není ani nic pravidelného? Hrál jste v Praze proti Třebíči, ale v Kadani ani Ústí nad Labem jste za Slavii nenastoupil, přestože ve druhém případě se vám to nekrylo se zápasem Vrchlabí.

V sobotu jsme hráli s Vrchlabím v Bílině a já jsem ten zápas nedohrál. Klasicky mě začala tahat třísla, dva dny jsem si musel dát úplné volno. Nevím, jestli bych jinak v Ústí hrál. Bude to spíš na domluvě, že si s Milošem Říhou mladším (trenérem Slavie) zavoláme a řekneme si. Když budu zdravý a budou potřebovat, půjdu hrát.

Trénovat budete nadále s Vrchlabím?

Můžu chodit trénovat i na Slavii, ale když budou zápasy ve Vrchlabí, budu hrát tam.

Říkal jste, že pár kamarádů do vás rýpalo, že jste jako kovaný sparťan oblékl dres Slavie. Co vám třeba říkali?

(smích) Napsali pár esemesek. Jak říkám, myslím, že tu rivalitu prožívají víc než já. Znají mě, ví, že jsem vyrůstal na Spartě a hrál jsem tam. Ale asi to i oni mysleli ze srandy. V mém věku už to není nic závažného.

Ale přece jen, kdo by dříve řekl, že se zrovna vy objevíte ve Slavii a například Vladimír Růžička mladší ve Spartě…

Určitě, před pár lety by to bylo třeba nemyslitelné, bylo by to něco jiného. Nicméně teď už to tak vážně neberu.

Rivalita podle vás odešla se sestupem Slavie do první ligy, po kterém se oba kluby potkávají jen v letní přípravě?

Podle mě je to tak a je to hrozná škoda. Praha by chtěla, aby Slavia byla zpátky v extralize. Aby přišlo víc lidí, aby měly zápasy náboj. Je to škoda a rivalita tím logicky utrpěla.

Když jste hrál ve Spartě, znamenaly pro vás extraligové zápasy se Slavií něco víc než utkání proti jiným soupeřům?

Stoprocentně, bavilo mě to. Nicméně největší rivalita Sparty se Slavií pro mě byla v žácích nebo v dorostu. Tam po sobě řvali i rodiče. Když se to přeneslo do extraligy, bylo to pořád dobré, ale nejvíce jsme se nenáviděli v těch žákovských letech.

A teď jste s dlouholetým slávistou Jaroslavem Bednářem dobří kamarádi a hrajete spolu ve Vrchlabí.

Jasně, byli jsme kamarádi vždycky. Dříve bývaly různé výběrové turnaje, nevím, jestli to ještě funguje. Ve výběru Prahy byli hráči skoro jen ze Sparty a Slavie, jezdili jsme po turnajích a hráli proti ostatním krajům. S Bedýnkou se proto známe dlouho, na konci 90. let byl i na Spartě. A teď jsme spolu ve Vrchlabí, na stáří jsme se sešli.

V play-off jste ale se Spartou na Slavii nikdy nenarazil.

To je pravda, mě to nikdy nepotkalo. I tím, že jsem hrál dlouho venku.

Přesto i za vašich extraligových časů platilo, že fotbalové derby Sparty proti Slavii je větší událostí než to hokejové, že?

To určitě. Fotbal obecně je podle mě takový bláznivější. Fanoušci jsou, jak bych to řekl slušně, prostější. (úsměv) Často se porvou a podobně. Fotbal byl v té rivalitě vždycky o něco dál.

V kabině Slavie se teď potkáváte se syny bývalých slávistů Romana Málka nebo Milana Antoše. Musí to být zajímavý pocit, ne?

To ano, ten tým je obecně strašně mladý. Přišel jsem na první trénink a vypadalo to tam jako někde na gymplu. Octl jsem se mezi mladými. Znám tátu mladého Všéti (Robina Všetečky), tátu Tomáše Šmerhy si pamatuju ještě ze Sparty. Je to legrace a člověk si uvědomí, jak rychle stárneme. Když teď hraju s dětmi, které jsem viděl, jak byly malé.

V minulé sezoně Slavia nepostoupila v první lize ani do play-off. Teď jste s týmem krátce, ale jak vidíte jeho šance v aktuálním ročníku?

Jsem tam chvilku, ale myslím, že to mají velmi dobře nastavené. Miloš Říha mladší a jeho trenérský tým kluky dobře vycepoval, hrají jednoduchý, ale účelný hokej. Asi nikdo před sezonou nepočítal s tím, že Slavia bude pátá, což teď je. Brankáři ji drží, šlape jí to dobře.

A jak jste spokojený se startem sezony ve druhé lize ve Vrchlabí? Než vás potkaly problémy s třísly, běželo všechno podle předpokladů?

Myslím, že ano. Máme dost kvalitní mančaft, klub skvěle funguje. Ve všech zápasech soupeře tak nějak tlačíme a hrajeme vždycky proti týmu, který se brání. Zatím se nám daří je překonávat, prohráli jsme jen jeden zápas. Když vydržíme zdraví, což je obzvlášť důležité u starších hráčů, jako jsem já, Bedýnka nebo Petr Sýkora, mělo by to být dobré.

Bodově se vám daří, ze sedmi zápasů máte bilanci čtyři plus pět.

Hlavně mě hokej baví, a o tom to je. Abych měl dobrý pocit. Což se děje, hrajeme dobrý hokej, je to fajn. Kdybych se měl trápit někde u dna druhé ligy, nebavilo by mě to. Ale ve Vrchlabí máme opravdu kvalitní mančaft s dobrým zázemím. Jsem spokojený.

Petr Sýkora vlétl do druhé ligy také ve velkém stylu. Zatím si drží průměr dvou bodů na zápas.

To jo, jemu stačí, když bude jen stát a střílet. Stejně bude dávat góly. S jeho střelou by mohl hrát pořád extraligu, asi jde o to, že se mu už nejspíš nechtělo. Ve druhé lize bude dávat góly pořád.

Vy se tedy cítíte natolik dobře a věříte, že ještě máte co dát týmu, který hraje o jednu úroveň výše?

Myslím, že ano. První zápas proti Třebíči sice z mé strany za moc nestál, trochu jsem se hledal. Ale když budu zdravý a budu hrát víc a víc, mohl bych být platný. Věřím tomu.

Na jednu stranu je úctyhodné, že hráči ve vašem věku drží s mladými krok, ba je dokonce převyšují, ale není to na druhou stranu špatná vizitka pro český hokej a dané soutěže?

Jde o to se trochu udržovat. Nejlepší hráči jsou v extralize a první lize. Tu druhou ligu opravdu pořád můžeme hrát. Ale doufám, že mladí přijdou, že budou chtít něco odkoukat a budou na sobě makat. Musí se snažit, aby nás staré z těch týmů vytlačili. Přál bych jim to.

Jenže pořád i v první lize, která se uzavřela hlavně z důvodu, aby více hráli mladí hráči, dominují spíše starší hráči.

Já vím, je to problém. Tam by měli být naši nejlepší junioři. A pokud chtějí hrát extraligu, měli by v první lize dávat 20 gólů za sezonu. Zatím to tak není a je to problém českého hokeje. Mladí nejsou nebo nedělají body. Připadá mi, že jsou všichni stejní. Dobře bruslí, umí vystřelit, ale chybí jim ta hokejovost, to nejdůležitější, co by měl hráč mít.