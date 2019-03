Byl smířený s koncem, teď Spartu uchránil od blamáže. Nečekal jsem to, přiznal Hlinka

před 32 minutami

K záchraně extraligové sezony potřebovala bod, má tři. Hokejová Sparta vyvrátila spekulace o domluvené remíze s Libercem a vítěze Prezidentského poháru doma porazila 5:2. Mužstvo k postupu do předkola nasměroval dvěma góly Jaroslav Hlinka. "A to jsem byl od Vánoc smířený, že moje kariéra končí," prohlásil 42letý veterán, který po nečekaném návratu do milovaného klubu nastřádal tři body (2+1) v pěti kláních.

Ulevilo se vám, že Sparta nebude hrát play out?

Samozřejmě. Nepostoupit do play off, to by vůbec nebylo dobré.

Skóroval jste poprvé od obnovené premiéry. Budete platit zápisné?

To musíme probrat, určitě něco bude, ale nechci se bavit o svých gólech. Jsem rád, že jsem pomohl, ale dneska jsem na ledě viděl tým. To je hodně důležité. A výborně nás podpořil brankář.

Jak vám bylo, když fanoušci skandovali vaše jméno?

Je super pocit, že jsem opravdu pomohl. I těmi góly. Pro mě je důležité, že tady nejsem jenom do počtu. Že jmenovku na zádech nemám jenom proto, že se tady kolem kluků motám.

Napadlo vás před několika měsíci, že ještě zažijete něco takového?

Určitě ne. Víceméně od Vánoc jsem byl smířený s tím, že moje kariéra končí. Pak jsem se ještě dohodl s Vrchlabím, že jim pomůžu. Tohle mě vážně nenapadlo.

Byl jste před utkáním, ve kterém šlo o všechno, nervózní?

Ani moc ne. Spíš jsem si to chtěl užít, na druhou stranu je jasné, že jsem se nechtěl loučit obrovskou blamáží.

Sledovali jste v kabině výsledky dalších klíčových zápasů?

Všiml jsem si akorát po druhé třetině, kdy nám to tady svítilo, a pak během zápasu na kostce, kdy Vítkovice vedly nad Litvínovem už o dost. Pak to z nás spadlo.

Před 13 lety jste na Spartě zachraňovali play off také v posledním utkání. Nakonec z toho byl titul. Vzpomněl jsem si na to?

Vzpomněl. Tenkrát jsem byl při cestě na zápas daleko nervóznější, protože jsem byl mladší a měl jsem větší zodpovědnost. Je fajn, že jsme to dneska zvládli stejně jako tehdy.

Uklidňoval jste jako nejzkušenější hráč týmu ostatní?

V kabině jsem hodně mluvil, ale myslím, že to nikdo moc nevnímal. To jsou takové ty řeči, že musíme hrát naplno. Běžné věci, co se povídají. Nevím, jestli tohle kluky uklidňuje.

V předkole play off narazíte na Vítkovice. Co musíte předvést, abyste postoupili?

To co dneska. Pak se nemáme za co stydět. Čeká nás těžký soupeř. Vítkovice mají kompaktní mužstvo s dobrým brankářem. Ale moc o nich mluvit nemůžu, protože jsem letos proti nim nehrál, jen jsem je viděl.

Liberec jste porazili navzdory 46 trestným minutám. Není to příliš?

Bylo to hodně z přemíry snahy. Někdy jsme se snažili zachránit góly, i když trošku nešikovně. Malinko jsme si to zkomplikovali, ale pak jsme to perfektně ubránili. Strašná obětavost.