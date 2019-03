Fanoušci věští domluvený finiš extraligy. Na remízu v klíčovém klání sázejí ve velkém

před 24 minutami

Jestliže si vsadíte stovku na remízu mezi Spartou a Libercem v posledním kole hokejové extraligy a vyhrajete, vyzvednete si pouze dvě stě korun. Tedy dvakrát až třikrát méně, než je u takové sázky obvyklé. Lidé předpokládají, že si kluby vzájemně vypomůžou.

Kurz kolem 2:1 na remízu Sparty s Libercem v základní hrací době nabízejí všechny sázkové kanceláře. Pro srovnání - pravděpodobnost nerozhodného výsledku v západočeském derby mezi Plzní a Karlovými Vary vyčíslili bookmakeři kurzem asi 6:1.

Kurzy na remízu Sparty a Liberce Fortuna: 2,05

Chance: 2,1

Sazka: 2,05

Synot Tip: 2

Tipsport: 2,1

Zatímco druhý příklad zapadá do typické nabídky, ten první vyvolává úšklebky. "Kurz 2:1 na hokejovou remízu obvyklý není," říká tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain s tím, že podobný případ si z hlavy nevybavuje.

Jde o to, že remíza jak Spartě, tak Liberci náramně vyhovuje. Pražané potřebují alespoň bod, aby bez ohledu na výsledky ostatních postoupili do předkola play off, a Bílým Tygrům chybí bodík k jistotě Prezidentského poháru pro vítěze základní části.

I z toho vycházeli bookmakeři, kteří musejí eliminovat riziko velké ztráty pro svého zaměstnavatele. Fortuna začínala u remízy na velmi nízkém kurzu 1,9. A odhad byl vzhledem k chování sázkařů víceméně přesný.

"Pokud by se stalo, že bookmaker nasadí kurz 1,9 a najednou začnou skákat obrovské peníze na remízu, kurz by šel logicky dolů," vysvětluje Šrain.

Kurz naopak poskočil o píď nahoru. To znamená, že lidé věří, že si Sparta a Liberec alespoň podvědomě "plácly", důvěra v remízu však není bezmezná.

Vsadilo si na ni 27 procent sázkařů Fortuny (v případě Tipsportu šlo ve čtvrtek podle iSport.cz dokonce o 56 procent), přičemž nejvyšší vklady jsou v řádu jednotek tisíců korun. Dalších 60 procent tipuje výhru Liberce a jen 13 vítězství Sparty.

Že k podezřelému výsledku nedojde, doufají hlavně v Litvínově, kterému docházejí možnosti, jak prokličkovat mezi nejlepší desítku. V první řadě musí vyhrát v základní hrací době na ledě Vítkovic. Víc už ve svých rukou nemá. Pokud Sparta získá alespoň bod, budou Chemici koukat do Zlína, kde jim vítězstvím za tři body musí pomoct Kometa.

Zlínští tedy stejně jako Pražené potřebují k jistotě předkola jediný bod. Všechna klání posledního kola startují dnes v 18:00.

Níže najdete tabulku extraligy s přehledem zápasů. V případě rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, respektive minitabulka s danými týmy, kde je po bodech rozhodujícím kritériem skóre (více zde).