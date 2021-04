Sparta zapomněla, že nejsou Vánoce. Ale sérii proti Liberci prodlouží, věří Nedvěd

Vysněný titul se hokejové Spartě zase vzdaluje. Ve čtvrtfinále play off extraligy hladce smetla Olomouc, ale v semifinále už ji soupeř přehrává. Liberec vede 3:0 a dnes může doma završit postup do finále. Bývalý zadák obou klubů Jaroslav Nedvěd věří, že Pražané ještě neřekli poslední slovo a najdou sílu na historický obrat.

Nástup do play off zvládl vítěz základní části po dlouhé pauze výborně. Olomouci nedaroval ve čtvrtfinále ani jeden zápas a s celkovým skóre 11:3 bleskově postoupil mezi nejlepší čtyřku.

Pak přišla další devítidenní přestávka a po ní se Sparta zatím nedokázala nastartovat. A už by mohlo být pozdě. Absolutně nezvládla rozjezd série proti Liberci a pod Ještěd odjížděla po porážkách 1:5 a 1:3. V třetím duelu podali svěřenci trenérů Josefa Jandače a Miloslava Hořava nejlepší výkon, přesto znovu padli 2:3 po prodloužení.

"V play off rozhodují detaily a Liberec je v nich jednoznačně lepší. Přesto pořád věřím, že Sparta v sobě najde sílu sérii otočit. Celý rok pracovala na posílení mužstva pro play off, má obrovskou kvalitu. Nějaké světýlko naděje vidím," říká bývalý obránce a trenér Sparty Jaroslav Nedvěd.

Jiskru podle něj sparťané vykřesali právě v Liberci, byť probendili náskok dvou gólů, který měli ještě na startu druhé části. Prohráli v prodloužení a místo snížení stavu série na 1:2 jsou proti Bílým Tygrům tři utkání dole.

"Ve středu to byl nejlepší výkon Sparty v play off. Bylo to utažené, jak je potřeba. V Praze mi hráči připadali trošku bezstarostní, jako kdyby hráli zápas někdy po Vánocích s náskokem na prvním místě tabulky," hodnotí Nedvěd, jenž se Spartou vyhrál extraligu v letech 2000 a 2002.

"V prvních dvou zápasech byl Liberec jasně lepší, třetí utkání bylo už o jednom gólu, Michal Řepík neproměnil nájezd. Vítězství Sparty se blíží a tipnul bych si, že dneska Liberec porazí," pokračuje starší bratr bývalého útočníka a nyní generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda.

Jasný průběh semifinále sice překvapuje, ale výborný projev Bílých Tygrů v play off není ničím novým. "Skvěle jim chytá gólman, hrají zodpovědně dozadu. Hráči jsou si nablízku, pomáhají si," všímá si Nedvěd.

A přehrávají Spartu v útoku. Ve třech zápasech vstřelili už jedenáct gólů, držitelé Prezidentského poháru čtyři. "Přitom má Sparta spoustu hráčů do koncovky. Neprosadili se, zato Radan Lenc či Michal Bulíř z Liberce bodují. Rozdíl je také v přesilovkách, vždyť ve středu vstřelil Liberec v početní výhodě všechny tři branky," připomíná.

Po skončení hráčské kariéry působil Nedvěd dlouhá léta u sparťanské mládeže a v roce 2017 dostal příležitost v prvním týmu. Dělal asistenta trenérům Jiřímu Kalousovi, Františku Výbornému a Uwemu Kruppovi.

Dvakrát byl u vyřazení v předkole a spolu s Kruppem ve Spartě vloni v lednu skončil. Právě Liberec zastavil Spartu v předkole před třemi lety a v součtu s finálovou sérií z roku 2016 už drží Bílí Tygři proti Pražanům v play off šňůru devíti vítězství za sebou.

"Co já vím, možná to kluci v hlavách mají. Liberec je soupeř, kterého v play off dostat nechcete. Ale v semifinále už si nevyberete," tvrdí Nedvěd. "Sparta má sice kvalitní kádr, nicméně zkušenější tým do play off má spíš Liberec. Víc toho v posledních letech dokázal. Sparta má hráče, kteří s ní úspěch nikdy neměli. Možná je v tom zakopaný pes," doplňuje.

Nyní stojí mužstvo kolem kapitána Řepíka před výzvou, kterou nikdo v historii extraligy nesplnil. Otočit sérii ze stavu 0:3. "Může se to stát. Také v NHL na to dlouho čekali, přihodilo se to v NBA i dalších ligách. Liberec je sice v pohodě, ale poslední krok bývá nejtěžší," konstatuje Nedvěd.

"Pokud dnes Sparta vyhraje, bude hrát doma. Třeba to vyjde i podruhé a rázem bude stav série 2:3. Musí se dostat Bílým Tygrům pod kůži. Jako fanoušek si pořád myslím, že se s tím dá něco dělat."

Nedvěd je odchovancem Liberce, avšak ve 21 letech odešel do Sparty, za kterou odehrál v nejvyšší soutěži deset sezon. V dresu mateřského klubu má na kontě jen 33 extraligových startů. Na rozdíl od bratra Petra, jenž je naopak legendou Liberce a ve středu fandil v lóži majitele Bílých Tygrů.

"Oba jsme z Liberce a mně se hra Liberce líbí, vůbec mi nevadí. Je to tým na evropské úrovni, se sympatickým herním projevem. Ale tady stojím na straně Sparty, kde jsem dlouho hrál i trénoval," vysvětluje starší z dvojice bratrů, který momentálně zastává práci šéftrenéra Letňan.

Sparta bude zachraňovat sezonu v Liberci od 17 hodin a její utkání vysílá ČT Sport. Pokračuje také druhá semifinálové série mezi Mladou Boleslaví a Třincem, čtvrtý zápas přinese od 19 hodin stanice O2 TV Sport.