Napětí se teď vrátí, míní Hosták. Nůžky v extralize se ale rozevírají, čtrnáct je moc

Poprvé v historii se stalo, že všechny čtvrtfinálové série hokejové extraligy skončily v nejkratším možném čase. Semifinále už podle Martina Hostáka přinese mnohem vyrovnanější podívanou. Mladá Boleslav totiž na Třinec umí a Liberec by rozhodně mohl potrápit Spartu. "Ale mezery mezi dalšími týmy se stále zvětšují," doplňuje bývalý reprezentační útočník.

Čtvrtfinále skončilo už 25. března, semifinále play off hokejové extraligy startuje dnes, tedy až po devíti dnech zápasové pauzy. Přestože ředitel soutěže Josef Řezníček navrhoval uspíšení termínů, u čtveřice mužstev jeho nápad nepochodil.

"Čekal jsem, že si kluby rychlejší začátek schválí. Zdálo se mi to logické vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je dost nepředvídatelná," naznačuje Martin Hosták, dlouholetý expert České televize.

Bílí Tygři naopak věřili, že po delší (předem stanovené) pauze budou mít větší naději uspět se svou žádostí pustit na tribuny aspoň nějaké diváky. Marná snaha. Ale nebyl to jen Liberec, kdo návrh vedení odmítl. Stejný názor podržely i další tři kluby.

Mladá Boleslav a Liberec tak čekaly na semifinále jedenáct dní, Sparta s Třincem devět. "O nějaké větší rozehranosti to nebude. Rozdíl dvou dnů tady skoro nehraje roli, všichni mají poměrně stejnou startovací pozici," podotýká Hosták.

"Jako hráči by se mi to určitě nelíbilo. Chcete hrát, ne osm nebo deset dní trénovat. Záleží, jestli jste rozbitý nebo máte v nohách těžkou sérii. Jenže to není případ ani jednoho týmu. Byly to krátké série a co vím, obešly se bez větších zranění," dodává jedním dechem.

Předkolo hrálo poprvé osm mužstev, čtyři vítězná však byla ve čtvrtfinále bez šance. Poprvé v historii českého play off se stalo, že po prvních dvou zápasech vedly všechny domácí celky 2:0. V zápasech na ledě soupeřů potom semifinalisté tento unikát ještě vylepšili. Neztratili ani utkání.

Jen shoda náhod? "Někdy je to souhra okolností, ale v extralize už je to trend. Rozevírají se nůžky a týká se to i klubů za hranou předkola. Týmy vpředu mají mnohem větší kvalitu, více prostředků. Mezera se zvětšuje a situace okolo koronaviru to ještě prohloubí," míní Hosták, jenž působil v předchozích třech sezonách jako generální manažer Zlína.

"Extraliga ve čtrnácti týmech je prostě strašně široká. Nemáme v Česku potenciál na to, aby čtrnáct klubů tvořilo vyrovnanou soutěž," vysvětluje. Přitom pro příští sezonu dojde ještě k rozšíření o patnáctého účastníka.

V semifinále očekává Hosták mnohem vyrovnanější průběh sérií. I proto, že všechny čtyři kluby tvořily první čtyřku také v základní části minulého ročníku extraligy, který vinou pandemie přišel o play off. "Přesně tak, ty týmy patří dlouhodobě ke špičce," tvrdí medailista z mistrovství světa.

"Sparta je pro mě vůbec největším favoritem play off. Od půlky sezony bylo jasné, že se s Třincem popere o Prezidentský pohár. Boleslav hraje celý rok výborně, Liberec se zase nastartoval v play off. Sparta a Třinec jsou lehkými favority sérií, ovšem rozhodně existují způsoby, jak na ně vyzrát," pokračuje Hosták.

Bruslaři dokonce proti Třinci v základní části jako jediní čtyřikrát vyhráli. Doma dvakrát 3:2, ve Slezsku dvakrát 4:3, z toho jednou na nájezdy. "Je to ukazatel, že Třinci styl Boleslavi nevoní. Určitě to není oblíbený soupeř Ocelářů," usmívá se československý šampion se Spartou z roku 1990.

Agresivní napadání, důraz na hru s kotoučem, tím budou chtít svěřenci Radima Rulíka a Pavla Patery úřadující mistry utrápit. "Jestli si to může s Třincem někdo rozdat nahoru dolů, tak právě Boleslav. Mají tři formace, které mohou rozhodnout, šikovné mladé kluky. Jsou pohybliví, to může činit obráncům Třince problém," předpokládá expert.

Sparta a Liberec mají bilanci z dlouhodobé fáze vyrovnanou. Každý získal šest bodů. "Sparta má opravdu vyrovnaný a silný kádr. U Liberce vidím takovou tu houževnatost, která se těžko překonává," vypichuje Hosták.

"Sparta výborně přepnula do play off módu proti Olomouci. Bílí Tygři teď budou podobně zarputilí, avšak o třídu kvalitnější v přesilovkách, střílení gólů, proměňování příležitostí. Sparta věděla, že Olomouc nejspíš nedá v zápase pět branek, nicméně Liberec to rozhodně dokáže," doplňuje.

Napětí, jež ve čtvrtfinále trochu scházelo, by se mělo znovu vrátit. "Pro diváky u televize bude zajímavější, když budou série vyrovnané a zápasy napínavé. To od semifinále očekávám," uzavírá Hosták.

Třinec rozehraje souboj s Mladou Boleslaví v 15 hodin (živě vysílá stanice O2 TV Sport), Sparta začne proti Liberci o dvě hodiny později (tento duel uvidí diváci v přímém přenosu na ČT Sport).