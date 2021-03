Superhvězda do Bostonu? Leda za Pastrňáka. Reálná jsou škatulata s českými brankáři

Před uzávěrkou přestupů v hokejové NHL může dojít k přesunu hned dvou českých brankářů. Největším lákadlem je však potenciální bomba v podobě výměny superhvězdy Jacka Eichela.

Kluby mají na realizaci svých plánů už jen necelé dva týdny. Čas vyprší 12. dubna. Někteří manažeři vyzbrojí mančaft na play off, jiní část kádru rozprodají za cenné položky do budoucna.

Prodávat už začalo například Buffalo, které poslalo zkušeného centra Erica Staala do Montrealu za výběry v draftu.

Staal si oddychl. Opustil mužstvo, které se topí v porážkách. "Dobré na tom je, že už není na mně, abych vysvětloval, co je s Buffalem špatně," prohlásil.

Jednoznačně nejhorší tým stávající sezony v nejbližší době zřejmě opustí i další hráči. V kurzu jsou bývalý nejužitečnější hráč soutěže Taylor Hall, ofenzivní beci Brandon Montour s Colinem Millerem a někdejší dvojka draftu Sam Reinhart.

Méně reálnou, ale o to víc vzrušující variantou je odchod kapitána Eichela. Ten se už šest let marně snaží vyvést klub z ligového podpalubí. Svou frustraci neskrývá. Letos navíc nevyniká ani individuálně. Než si poranil krk, skóroval v 21 kláních pouze dvakrát (loni byl s 36 trefami osmým nejlepším střelcem soutěže).

Vztah Eichela a Sabres rozhodně nefunguje idylicky. Proto přibývají spekulace o rozchodu.

Někteří lidé přímo z ligy mají za to, že 24letý Američan dřív či později skončí v Rangers. Fanoušci newyorského klubu už dokonce skandovali, že Eichela chtějí. I s jeho astronomickým ročním platem deset milionů dolarů.

Další možnou destinací pro mladou superhvězdu je Boston, kterému stárnou klíčoví centři. Oběma na konci sezony bude 35 let. Davidu Krejčímu navíc končí smlouva a Patrice Bergeron ji má jen o rok delší. A protože žádní zázrační mladíci v záloze nečíhají, Bruins pokukují právě po Eichelovi. Alespoň podle zdroje serveru The Athletic.

Překážkou je cena. Generální manažer Buffala Kevyn Adams sice není vázaný klauzulí o nevyměnitelnosti, takže si může dělat, co chce, ale svou hlavní hvězdu nenechá prchnout jen tak.

"Nejspravedlivější protihodnota by začínala na Davidu Pastrňákovi nebo Charliem McAvoyovi," napsal web The Athletic. Čili by klub musel obětovat klíčového křídelníka nebo beka.

"A tady by Bruins měli říct ne," reagoval Nick Goss ze stanice NBC. "Normálně byste centra do první lajny upřednostnili před křídelníkem, ale Pastrňák je mezi křídly na takové úrovni, že strčí do kapsy i mnoho elitních centrů."

Rittich za Vaněčkem?

Z Čechů je výměna nejreálnější u Davida Ritticha, kterému po sezoně končí smlouva. V Calgary asi nezůstane, protože vedle luxusně placeného Jacoba Markströma může sbírat starty jen jako dvojka.

Flames, jimž se vzdaluje play off, tak můžou českého brankáře poslat pryč už teď, aby za něj dostali alespoň něco.

Rittich proslul jako spolehlivá dvojka a panuje o něm přesvědčení, že má i na víc. Zájem by tak mohlo mít Colorado, kde nikdo nedokáže pořádně zaskočit za hvězdného Philippa Grubauera. Normálně je to práce Pavla Francouze, ale ten stále marodí.

Pierre LeBrun z televize TSN je však přesvědčený, že by Rittich zapadl do Washingtonu, kde si práci dělí nezkušení mladíci Vítek Vaněček a Ilja Samsonov.

Stěhovat by se mohl také Petr Mrázek, který absentuje od začátku února. Zatímco si léčil operovaný palec, zazářil v Carolině mladík Alex Nedeljkovic, který vytvořil solidní duo se zkušenějším Jamesem Reimerem.

Hurricanes tak momentálně mají tři kvalitní gólmany a uvažují, že se jednoho z nich zbaví, aby získali potřebného praváka do obrany.

"Nemáme moc místa pod platovým stropem, takže abychom před uzávěrkou přestupů něco podnikli, budeme muset někoho odstřihnout, možná jednoho z našich brankářů," řekl generální manažer klubu Don Waddell serveru The Athletic. "Ale neřeknu vám, který to bude."