Zákeřnost pomstil vítězným gólem. Ale nehrajeme s Hodonínem, krotí Kováčik euforii z vyloupení Prahy

Jako by vzal spravedlnost do vlastních rukou. Bek Komety Jozef Kováčik trpěl v prvním čtvrtfinále kvůli zákeřnému faulu Richarda Nedomlela (zadák Sparty dostal stopku na tři zápasy), den nato ukončil prudkou střelou prodloužení. Brno díky tomu vyloupilo Prahu, ve sledované sérii extraligového play-off vede 2:0 na zápasy. "Ale nesmíme nic podcenit, nehrajeme s nějakým Hodonínem," připomíná 37letý Kováčik.

Jaké máte pocity z vítězné trefy v prodloužení?

Jsem rád, že to tam padlo. Je to zasloužené vítězství, ve třetí třetině jsme měli obrovský tlak. Máme dva body, nečekal jsem, že je přivezeme.

Při gólu jste těžil z pohotové nahrávky Martina Zaťoviče, že?

V sezoně jsme to takhle občas zkoušeli, ale mockrát mi to nedal. Teď jsem mu říkal: Hoď mi to tam a já to tam dám.

Chtěli jste prodloužení hrát stejně aktivně jako třetí třetinu? Sil bylo dost?

Samozřejmě, po třetí třetině jsme věděli, že Spartu můžeme znovu porazit. Cítili jsme obrovskou sílu. Aktivita se nám vyplatila, další bodík je doma.

Čím to, že jste v obou zápasech mnohem lépe zvládli třetí třetinu?

Poslední dva tři měsíce je všechno o psychice. Když se nad tím člověk zamyslí, zjistí, že psychika dělá strašně moc. Je to problém každého sportovce. My jsme úplně přeladili a v posledních třech zápasech základní části se dali do kupy. Strašně nám to pomohlo. Ukázalo se, že máme obrovský potenciál.

Je teď psychika hodně na vaší straně? Dvakrát jste vyhráli na půdě možná největšího favorita na titul.

Samozřejmě. Každý vyhraný zápas, každý vyhraný souboj, každý vstřelený gól dodává obrovské sebevědomí. Psychika je teď na naší straně, ale nesmíme nic podcenit.

Čekal jste, že v obou zápasech budete ústřední postavou? V prvním duelu vás soupeř ošklivě fauloval, nyní jste obstaral vítězný gól.

Stalo se, co se stalo. Je to za námi, už bych se k tomu nevracel. V play-off se hraje tvrdě, ale podstatné jsou body. Jsme rádi, že máme dva. Nebudu ale lhát - jsem samozřejmě rád, že to tam spadlo mně. Tuhle sezonu jsem se trochu trápil.

Získali jste druhou výhru díky práci v oslabení? Sparta nevyužila ani přesilovku pět na tři.

Nevím, co k tomu říct. To, co kluci předvedli proti tak silnému a ofenzivnímu mužstvu, jako je Sparta… Klobouk dolů. Je vidět, že náš tým dělá maximum.

Vedete 2:0, před vámi jsou dva zápasy doma. Máte dost zkušené mužstvo na to, aby zkrotilo euforii?

Máme dva dny na to, abychom zregenerovali a dobře potrénovali. Vedeme sice 2:0, ale vyhráno nemáme. Nehrajeme s nějakým Hodonínem, je to Sparta. Stačí se podívat, co předváděla celou sezonu a v Lize mistrů. Hlavně nic nepodcenit.

