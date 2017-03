Hvězdy Sparty se srazily, Kometa srovnala. Moje chyba, mrzela Řepíka tragikomická přesilovka

před 32 minutami

Zkraje druhé třetiny mohl v přesilovce dodat Spartě klid. Místo toho Michal Řepík nešťastně narazil do parťáka Jaroslava Hlinky a daroval Kometě únik, který vyústil ve vyrovnávací gól na 2:2. Jelikož Pražané prohráli pozdější prodloužení, pojedou do Brna, moravské hokejové bašty, za hrozivého stavu 0:2 na zápasy. Takový vývoj sledovaného čtvrtfinále extraligy čekal málokdo.

Jak velká je to komplikace?

Komplikace to trošku je, z domácího prostředí jsme chtěli lepší výsledek. Prohráváme 0:2, ale série nekončí. Sami jsme viděli, co týmy dokázaly v předkole. V Brně budeme chtít vyhrát.

Čím to, že se Kometa opět dokázala zvednout a otočit skóre? Byli jste pod tlakem křečovití?

Udělali jsme chybu v přesilovce a oni srovnali. Tím jsme je dostali na koně, měli velké šance. Nevím, po zápase je těžké o tom něco říkat.

Druhý vyrovnávací gól přišel po vašem střetu se spoluhráčem. Kde se stala chyba?

Musíme se na to podívat na videu, možná jsem mohl zůstat trochu víc na mantinelu. Sjel jsem do středu a Hlína (Jaroslav Hlinka, pozn. red.) mě asi neviděl, takže jsme se srazili. Oni nám ujeli a dali gól. Asi moje chyba.

Většinu zápasu jste byli aktivnější. Nechyběly vám v závěru síly?

Síly byly. Prostě musíme dávat víc gólu. Dneska jsme dali dva, včera taky. Šance přitom jsou.

V obou zápasech jste neproměnili přesilovku pět na tři. Je na vás Kometa tak dobře připravená?

Připravují se na nás stejně jako my na ně. Přesilovku pět na tři musíme sehrát o trošku líp, na tréninku na tom budeme pracovat. Zkusíme něco zlepšit.

Rozhodly druhé čtvrtfinále vaše neproměněné přesilovky?

Možná jo. Přesilovky by týmu měly pomoct, ale my v nich nedali žádný gól a ještě jim jeden darovali. Tohle by se nemělo stávat.

Prohráváte 0:2 na zápasy. Jak z toho ven?

Máme dva dny na to, abychom si vyčistili hlavy. Něco na ně zkusíme vymyslet, půjdeme za vítězstvím hned v prvním brněnském zápase. Viděli jsme, co teď týmy dokázaly v předkole. Cesta existuje.

autor: Daniel Poláček | před 32 minutami

