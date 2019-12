Šlégr o uzavření extraligy: Je to hysterie ukazovat prstem na mě a na Jágra

Šéf hokejistů Litvínova Jiří Šlégr potvrdil informace o tom, že kluby chtějí převzít zpátky řízení extraligy. Olympijský vítěz z Nagana, který je i členem výkonného výboru hokejového svazu, však odmítl spekulace o tom, že je již rozhodnuto o uzavření nejvyšší soutěže, z níž má v této sezoně sestoupit poslední tým přímo.

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK) řídila extraligu do června 2012, kdy převzal hlavní pravomoci svaz. Brzy by ale měla mít podle všeho kontrolu znovu APK.

"Jednoznačně jsme se usnesli, že bychom si rádi přebrali extraligu zase pod sebe. Mapujeme si, co to bude obnášet a kolik nás to bude stát. Víme, že nějaké peníze každý klub ročně přispívá, ale také víme, že určitými prostředky přispívá hokejový svaz. A ty by pak mohly chybět," řekl Šlégr novinářům.

"Co se ale v posledních dnech napsalo, je zbytečná hysterie. Jestli budeme, nebo nebudeme uzavírat soutěž, není teď tak úplně na pořadu dne. Zásadní momentálně je, jestli extraligu vezmeme pod sebe," uvedl Šlégr.

Současný model s přímým sestupem, který se zavedl před touto sezonou, se mu nelíbí. "Můj pohled na přímý postup a sestup, který teď platí, se odrazil na hlasování výkonného výboru. Byl jsem proti tomu. Dlouhodobě jsem říkal, že jak to fungovalo do té doby, bylo dostačující a dobré. Jakou cestou se rozhodneme jít - pokud kluby vezmou extraligu pod sebe - to ukáže čas," řekl bývalý obránce.

Podle informací deníku Sport by kluby mohly v rozehrané soutěži zrušit přímý sestup, ale zachovat přímý postup z první ligy.

"Je jasné, že se o tom mluví. Ale dneska je ukazováno prstem na moji osobu, na Jardu Jágra, potažmo na manažera Hradce Králové Aleše Kmoníčka, že tady něco vymýšlíme za všechny kluby, ale ono to tak není. Ta diskuze musí být daleko širší než jen v podobě tří lidí. Určitě povedeme debatu, jakou soutěž by kluby vůbec chtěly hrát," uvedl Šlégr.

"Není jednoduché shánět každým rokem stomilionové prostředky. A majitelé by si měli říct, jaká pravidla by ta soutěž měla mít. Je to teprve začátek něčeho, bude tam spousta otazníků i co se týká financování. Každý klub má smlouvu s marketingovým partnerem extraligy BPA do roku 2023. To je další otazník, jak se tohle bude řešit. Všechno je o jednáních, která bychom měli vést," řekl Šlégr.

Na protesty, že předně by se neměla měnit pravidla v rozehrané sezoně, reagovat nechtěl. "Momentálně se nemění vůbec nic. Ano, bavíme se o určitých možnostech. A bavíme se i o této možnosti, ale rozhodně neříkáme, že to tak bude. Ani to říkat nechceme. Je nesmysl, aby to vyvolávalo hysterii, že si to dělá Šlégr a další pro sebe. Řešil bych to úplně stejně, i kdybychom byli v tabulce třetí. Uvidíme, jak se k tomu postavíme jako celek. Není to o jednom klubu, ale o shodě všech," uvedl Šlégr.

Jaké tedy budou další kroky? "Už jsme se ucelili v tom, že chceme převzít extraligu. Teď musíme říct B, tedy co nás to bude stát. Pak teprve C, jakou soutěž chceme hrát. Nechceme svými kroky ligu znehodnocovat, to rozhodně ne. Jen chceme, aby každý klub a každý majitel měl svůj hlas. Aby si tak mohli něco říct k tomu, za jakých podmínek budeme tu soutěž hrát."

Podle něj je předčasné říkat, zda si bude chtít postupy či sestupy řídit APK, nebo tyto záležitosti zůstanou v pravomoci svazu. "To je všechno v jednáních, která probíhají. Na to dneska odpovídat nejde. Až to bude jasně dané, jak jsme se dohodli mezi kluby, svazem a ostatními zainteresovanými subjekty, teprve pak můžeme něco konkrétního pustit do éteru," řekl Šlégr.