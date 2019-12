Rozpačitá generálka juniorů: Lauko byl zavařený jak okurky. Mnoho chyb, uznal Varaďa

České hokejové dvacítce vrcholí příprava na domácí šampionát. V generálce před úvodním zápasem mistrovství světa proti sborné Češi zdolali Slováky 4:2. Před velmi slabou diváckou kulisou v Třinci však nepředvedli bůhvíjaký výkon a v posledních dnech před turnajem mají na čem pracovat.

"Hrajeme, abychom vyhrávali, to jsme si s hráči v kabině po zápase řekli. Zlepšený výkon oproti zápasu se Švédskem nám zajistil malinko šťastné vítězství," hodnotil trenér Václav Varaďa.

V pátek jeho svěřenci ve Frýdku-Místku nestačili na Švédy a prohráli 1:5, v Třinci srazili Slovensko až gólem v poslední minutě. Varaďa ocenil zlepšenou hru s pukem a více šancí, nicméně naopak žehral na neproměňování příležitostí a opakovaně na přesilovky.

V první polovině federálního derby se Češi dlouho rozkoukávali a na startu druhé třetiny se Slováky prohrávali 1:2. "Celkově to bylo bojovnější než se Švédy, ale na můj vkus tam bylo pořád mnoho chyb," řekl Varaďa.

"Když jedete autem, taky nemůžete udělat chybu. Jinak do někoho narazíte, nebo on do vás. Hráči si to musí uvědomit, teď měli prostor ukázat se v tréninku. Podle toho a podle aktuální formy se budeme rozhodovat při finální nominaci," pokračoval kouč.

V pondělí by měl oznámit 18 jmen, která mají účast na MS jistou, zbylých pět míst plánuje Varaďa doplnit až posléze jedním brankářem, dvěma obránci a dvěma útočníky. První utkání proti Rusku se hraje ve čtvrtek.

Lauko byl rád, že generálku přežil

Po třech dnech s týmem se poprvé v akci ukázal útočník Jakub Lauko, který by měl patřit k největším oporám mužstva. Pokud ho trenér Varaďa nominuje, zahraje si Lauko již na třetím juniorském MS.

Přílet Lauka z Ameriky, kde působí na farmě Bostonu v Providence, se zdržel kvůli otřesu mozku, který chomutovský odchovanec utrpěl před dvěma týdny. Následně prošel zdravotní prohlídkou až na druhý pokus, dostal na MS zelenou, nicméně v přípravě se Švédy ještě nehrál.

"A dnes jsem si po první třetině připadal zavařený jak okurky," podotkl 19letý útočník. "Nastoupit po dvou týdnech bylo těžké, navíc na velkém kluzišti. Jsem rád, že jsem přežil. Nehrál jsem dobře, ale postupně jsem se cítil líp a líp. V první třetině a na začátku druhé jsme obecně měli se Slováky problémy, ke konci už jsme podle mě byli lepší," poznamenal.

46 sekund před třetí sirénou rozhodl utkání přesnou střelou z prostoru před brankou. "Nevím, jestli jsem si ten gól zasloužil, za ten výkon spíš ne. Každý zásah z těchto míst je pro nás důležitý, protože Češi mají s tímhle dlouho potíže," uznal 77. hráč draftu NHL z minulého roku.

Dostál: Takový gól jsem dostal poprvé

Díky jeho gólu a pojistce Jaromíra Pytlíka mohli Češi oslavit výhru a nakonec vzít s humorem druhou inkasovanou branku v prostřední části, kdy brankáři Lukáši Dostálovi propadlo přes lapačku lehké nahození Adama Paulínyho ze středního pásma.

"Stane se. Puk se mi regulérně ztratil, takový gól jsem dostal asi poprvé v životě," komentoval Dostál, podle prohlášení Varadi před začátkem tréninkového kempu nejvýraznější osobnost mužstva.

"Je lepší, že se to stalo teď, než kdyby to bylo na MS. Bylo to na začátku druhé třetiny, měli jsme spoustu času, abychom to otočili. Kluci hráli parádně," řekl gólman finského Ilvesu Tampere, kde se řečí statistik řadí v 19 letech mezi nejlepší brankáře nejvyšší finské soutěže.

Varaďa uznal, že gól Slováků na 2:1 tým lehce nalomil. "Ale bylo vidět, že si Lukáš uvědomuje, že takový gól by dostat neměl. V dalších chvílích nás podržel," potěšilo trenéra. "Gólu jsme se v šatně zasmáli, pak ovšem Lukáš ukázal, že se na něj můžeme spolehnout," dodal Lauko.

Zápas vidělo jen 1232 diváků

Zklamáním byla velmi slabá návštěva. Generálku Čechů před turnajem sledovalo v třinecké Werk Areně pro 5400 diváků pouze 1232 lidí. "Mrzí mě to, ale tak to je. Zřejmě se čeká, až vypukne MS, pak budou návštěvy vyšší," konstatoval Varaďa, který si k juniorské reprezentaci v druhé sezoně za sebou odskočil právě od extraligového Třince.

Češi už se v rámci MS v Třinci nepředstaví, budou hrát jen v Ostravě, a proto se zdálo, že derby proti Slovákům před turnajem naplní místní stadion. Jenže zájemce zřejmě odradila i vysoká cena vstupenky, za kterou zaplatili 290 korun, tedy stejnou částku jako za zápasy českého týmu ve skupině.

Ve středu přitom organizátoři šampionátu oznámili, že prodali už 80 procent všech lístků na MS a česká i slovenská utkání jsou vyprodaná.

Po zápase Češi odjeli do Frýdku-Místku, kde přespí, a v pondělí se přesunou na základnu šampionátu do Ostravy. Na Štědrý den ráno čeká hráče trénink a potom se rozjedou do svých domovů.

"Spoustu nás pojede vlakem do Prahy a pak dál," oznámil Lauko. Ten bude muset při cestě za rodinou do Chomutova přejet skoro celou republiku. "Já, Petr Čajka nebo Ota Šik to máme hodně daleko. Ale zase přijedeme a rovnou můžeme jíst večeři. To není špatné," smál se.

Ve středu se junioři setkají zase v Ostravě den před zahájením turnaje.