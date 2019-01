Senzační návrat. Hokejový útočník Hlinka znovu trénuje se Spartou

před 58 minutami

Jaroslav Hlinka se vrací do Sparty | Foto: Zlata Vostrá

Hokejový útočník Jaroslav Hlinka může opět obléknout dres Sparty. Pražané se dohodli s druholigovým Vrchlabím na jeho případných střídavých startech, aktuálně počítají s tím, že dvaačtyřicetiletý hráč bude s týmem trénovat.

"S přihlédnutím k faktu, že máme nejmladší kádr v extralize a občas nám ve zlomových chvílích zápasů prostě chybí zkušenosti, jsme se dohodli s Jardou na možnosti jeho střídavých startů ve Spartě," uvedl sportovní manažer Michal Broš na klubovém webu.

Zkušený centr hrál za Spartu do konce minulé sezony, kdy mu skončila smlouva a na další spolupráci se nedohodl. Před nedávnem začal Hlinka vypomáhat Vrchlabí v boji o postup do 1. ligy, teď se může mistr světa z roku 2001 a čtyřnásobný šampion extraligy vrátit i do nejvyšší soutěže.

"Jarda se u nás bude připravovat, bude součástí našeho mužstva, našim mladým útočníkům toho může spoustu ukázat a poradit, možná klukům pomoct s přesilovkou či buly, a kdybychom vzájemně cítili, že nastal čas na to, aby pomohl i přímo při zápase na ledě, třeba se dočkáme i dalších jeho zápisů do kroniky extraligy," řekl Broš o nejproduktivnějším hokejistovi ve sparťanské historii.

Hlinka přiznal, že nad nabídkou opět se připojit k týmu dlouho nepřemýšlel. "Přišel za mnou Petr Bříza (majitel klubu), zda bych nebyl ochotný týmu nějakým způsobem pomoci, zatím hlavně klukům v kabině a v tréninku. Samozřejmě jsem souhlasil. Sparta pro mě moc znamená a byl bych rád, kdybych klukům dokázal jakkoliv pomoct," uvedl Hlinka.

Bývalý dlouholetý kapitán Sparty byl se zástupci klubu v kontaktu, působí v něm totiž jeho syn, kterého vozil na tréninky. "Sledoval jsem tak i kluky na ledě. Budu se snažit být co nejvíce prospěšný týmu. Jsem moc rád, že se aspoň na chvíli vrátím do kabiny. Ještě uvidíme, v jaké konkrétní roli," dodal Hlinka, který v extralize odehrál 838 zápasů a nasbíral 723 bodů za 247 branek a 476 asistencí.