Poslal Krupp na Zlín záměrně ostré hochy? Knockautovaného Gazdu sbírali spoluhráči

před 11 minutami

Nedělní zápas hokejové Sparty se Zlínem (1:5) vyvrcholil závěrečnou šarvátkou, po které museli spoluhráči z ledu odvézt otřeseného Daniela Gazdu.

Praha - Nečekaně vysokou porážku 1:5 utrpěli v nedělním utkání osmého kole extraligy na domácím kluzišti hokejisté Sparty. Tento fakt se dost možná podepsal pod hromadnou bitkou v posledních sekundách zápasu, po které musel být z ledu spoluhráči odveden zjevně otřesený hostující obránce Daniel Gazda.

Toho napadl domácí útočník Jiří Černoch, jenž Gazdovi uštědřil tvrdý direkt do obličeje a následně od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce utkání. Za hrubost pak viděli tresty na 2+2 minuty i domácí Zach Sill a hostující Michal Poletín.

Podle Roberta Svobody, trenéra Beranů, přitom trenéři Sparty na poslední vteřiny poslali záměrně tvrdé bijce, aby podobnou šarvátku vyprovokovali. "Mrzí mě, že utkání skončilo nesmyslnou zákeřností na konci, jež udělala kaňku na celkem pěkném utkání. Už jenom skladba hráčů ze strany soupeře napovídá, že asi měli jiný záměr," uvedl Svoboda po zápase.

Jeho protějšek Jaroslav Nedvěd ale tvrzení, že spolu s Uwe Kruppem v závěru duelu schválně poslali na led čtvrtou formaci, aby vyvolala bitku, vehementně popřel.

"Nebudu se k tomu vyjadřovat, sám jsem tu situaci neviděl. Přijde mi nechutné a v extralize nedůstojné, aby někdo obviňoval soupeřova trenéra z toho, že tam někoho nasadil s takovýmto cílem. Je to vyhrocený zápas. Asi by se to pravděpodobně stalo, i kdyby tam byli jiní hráči," řekl médiím Nedvěd.

"Naši hráči nepředvedli skvělý výkon, možná tam hrála roli frustrace, že je konec a že už s tím nic neuděláme. Nevidím do hlavy hráčům, kteří tam byli. Ze strany realizačního týmu ale žádný takový pokyn na milion procent nepřišel," dodal Nedvěd.

Záznam inkriminované situace si můžete prohlédnout zde.

Zdravotní stav Gazdy zatím není znám. Je ale vysoce pravděpodobné, že zákrokem Černocha se bude zabývat disciplinární komise.