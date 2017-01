Pardubice ve čtvrtek projednají odkup akcií hokejového Dynama

před 30 minutami

Město Pardubice plánuje odkoupit od Romana Šmidberského podíl v hokejovém Dynamu, ovšem neplánuje si ho nechat. O odkupu bude ve tčvrtek jednat zastupitelstvo.

Pardubice - Ve čtvrtek budou pardubičtí zastupitelé rozhodovat o koupi majoritního podílu v hokejovém klubu Dynamo Pardubice za 12,5 milionu korun. Primátor Martin Charvát (ANO) uvedl, že by návrh mohl získat většinovou podporu. Koaliční partneři podle něho většinou souhlasí.

Důvodů, proč by město mělo koupit akcie zadluženého klubu, jenž je v současnosti v extraligové tabulce předposlední, je podle primátora několik. Hokej působí v městské aréně, která by přišla o významného klienta a sama by se dostala do ekonomických potíží.

Radnice by si také měla vybrat, kdo podíl koupí, sama jej nechce vlastnit dlouho. Primátor odhadl, že do konce roku by mohla být jednání s konkrétním kupcem vyjasněná a uzavřená. Navíc město by akcie koupilo za poloviční cenu, než byla prodejní cena v roce 2008, kdy podíl v klubu za 25 milionů koupil podnikatel Roman Šmidberský.

"Chceme mít právo si vybrat svého hlavního akcionáře. Nechceme jako hnutí ANO, abychom měli většinový podíl ve sportovním klubu. Obchodně to sedí, má to hlavu a patu," řekl primátor.

Město převezme i dluhy

Upřesnil rovněž, že pokud zastupitelé odkup schválí, město převezme i dluhy. Šmidberský půjčil klubu deset milionů korun, radnice hokejistům přidá dalších pět milionů. O sportovní stránku klubu se mají starat bývalí hokejoví reprezentanti Dušan Salfický (ANO), Vladimír Martinec (SPP) a stále aktivní hráč Petr Čáslava.

"Majoritní podíl mělo město v roce 2000, kdy nabylo klub nazpátek a začalo jej stabilizovat. Potom v roce 2008 přišla nová vize, že potřebujeme silného majoritního vlastníka, a vstoupil do klubu pan Šmidberský," dodal Charvát.

Šmidberský drží zhruba 51 procent akcí, město si ponechalo 34 procent, takzvanou blokační minoritu. Dalším akcionářem je Jaroslav Šuda. Nově by Pardubice měly vlastnit 73,5 procenta, Salfický 6,5 procenta a Čáslava rovněž 6,5 procenta. To znamená, že město by za akcie zaplatilo 9,36 milionu korun, Salfický s Čáslavou by oba měli zaplatit 1,57 milionu korun.

