V Hradci se s tím nemažou. Nespokojený klub vetoval sudího Pešinu jen pár okamžiků po konci zápasu

Hokejový Hradec Králové vetoval několik pár desítek vteřin po závěrečné siréně prostřednictvím hlasatele hlavního rozhodčího Vladimíra Pešinu

Hradec Králové - Vypjatý duel Hradce Králové s Libercem v 35. kole hokejové extraligy, který Mountfield vyhrál 3:2, měl rychlou dohru. Domácí klub ihned po utkání vetoval do konce sezony hlavního rozhodčího Vladimíra Pešinu. Zprávu oznámil hlasatel utkání pár desítek vteřin po závěrečné siréně.

"S ohledem na dnešní neprofesionální a pravidlům fair play neodpovídající výkon se vedení klubu rozhodlo do konce sezony vetovat sudího Vladimíra Pešinu," tlumočil hlasatel názor vedení východočeského klubu.

K podobnému kroku se přitom Hradečtí rozhodli již jednou. V září 2014 obdobně divákům na stadionu oznámili, že nejsou spokojeni s výkonem Petra Laciny a budou jej v dalších zápasech vetovat.

"Ani jsem to neslyšel, dozvěděl jsem se to až v šatně. Bylo to překvapení," řekl domácí kouč Václav Sýkora. "My jsme byli s kolegy zděšeni. Myslím, že to degraduje naši extraligu, nejvyšší soutěž," reagoval na slova hlasatele liberecký trenér Filip Pešán.

Hradeckým se nelíbily některé verdikty v první polovině utkání. Například desetiminutový postih pro Michala Dragouna za vražení na hrazení a trest do konce zápasu pro Kanaďana Alexe Picarda za sekání.

"Bylo to dost emotivní a s některými výroky jsme nesouhlasili," přiznal Sýkora. "Ale před poslední třetinou jsme si řekli, že si nebudeme všímat rozhodčích," dodal. Domácím se to vyplatilo, ve třetí části dokonali obrat z 0:2 na 3:2.

