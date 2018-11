Parádní Kašparův návrat domů. S Petružálkem můžeme hrát naslepo, směje se mistr světa

před 34 minutami

Hokejový útočník Lukáš Kašpar zažil skvělý návrat do Litvínova. Mistr světa z roku 2010 oblékl dres mateřského klubu po více než 14 letech a vítězným gólem se podílel na výhře nad Libercem 6:2.

"Byl to parádní návrat. Porazili jsme silný tým, dali jsme šest gólů, hráli jsme dobře a diváci nás hnali. Myslím, že se dneska všichni bavili," radoval se Kašpar po utkání.

Mateřský klub opustil ještě jako junior poté, co zamířil do zámoří. Ve čtvrtek ale třiatřicetiletý útočník přestoupil z Brna zpět na sever Čech a dnes hrál proti Liberci. "Přijel jsem ve čtvrtek v noci, moc jsem toho nenaspal ani přes den. Honila se mi hlavou spousta věcí, ale zvládli jsme to výborně," řekl.

Kašpar byl blízko návratu do Litvínova již v létě, nakonec se ale domluvil na spolupráci s Kometou. "Teď volal Jirka Šlégr Liborovi Zábranskému, že by o mě měl Litvínov zájem. Po mém zranění mi Brno dalo šanci a věřilo mi. Vím ale, že nehraju ideálně. Už asi nechtěli čekat a tak se zrodil tento trejd," uvedl Kašpar ke svému návratu do mateřského klubu.

Zkušený útočník nastoupil v elitní formaci s Jurajem Mikúšem a Jakubem Petružálkem, se kterým hrál v mládežnickém věku. "Naše spolupráce se oživila hned dnes ráno na tréninku. Je příjemné si s ním zahrát, i Mikúš je výtečný hráč. Na spolupráci s Kubou jsem se těšil hned, jak jsem věděl, že se vracím. Můžeme spolu hrát skoro naslepo," uvedl Kašpar.

Hned v prvním utkání se sám prosadil i gólově, Petružálek si připsal tři asistence. "Moje branka byla dílem kombinace celé formace. Jakub vybojoval puk na modré, dal to dolů Jurajovi, který mě našel před brankou. Gólman se přesouval přes celé brankoviště, já jsme si to ještě stáhnul a dával jsem to do prázdné. Gól na úvod je paráda. Je tady nejhezčí písnička, která oslavuje góly. Vychutnal jsem si to," usmíval se.

Kašpar se na Stadionu Ivana Hlinky prosadil i minulý týden v neděli, kdy gólem pomohl Brnu k výhře 3:2. "Jsem rád, že jsem to teď trochu odčinil. Ale říkal jsem dnes klukům, že si dáme vítězné bago a také vítězné bylo," dodal dobře naladěný Kašpar.