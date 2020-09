Országh vyvrací zkazky o Litvínovu, ale od Jihlavy dostal facku. Klub chce Reichela

Třiačtyřicetiletý bývalý útočník Vladimír Országh bude mít jakožto nový hlavní trenér úkol vyvést Litvínov ze spodních extraligových pater, kde se Středočeši už tři sezony po sobě nacházeli. K ruce bude mít na pozici asistenta zkušeného Václava Sýkoru. Z nového angažmá má po absolvování letní přípravy velmi dobré pocity.

"Věřím, že jsme připravení dobře, protože kluci k tomu přistoupili velmi zodpovědně a profesionálně, což od nich samozřejmě ale také očekávám. Snažíme se zlepšovat jako mužstvo i jako individuality každý trénink, i když to není mnohdy jednoduché, když má hráč zažité nějaké návyky, které dosud dělal, zatímco my po něm chceme něco jiného. Chce to nějaký čas," řekl Országh novinářům na dnešní tiskové konferenci.

"Jsme spolu zhruba dva měsíce. Je to běh na dlouhou trať, co se týká nějaké spolupráce s námi, ale hned od prvního tréninku mužstvo šlapalo, z čehož jsem byl příjemně překvapený, byť je těžké to takhle říkat, neboť v profesionálním klubu to musí být samozřejmost. Šly tady nějaké šumy ohledně nasazení a přístupu a ne vždy byly pozitivní. Ale bez nějakého tlaku na hráče musím říct, že nemám v tomto směru vůbec problém," uvedl Országh, jenž má na kontě téměř tři stovky startů v NHL.

Nic na tom nezměnila ani nedávná porážka s Jihlavou (1:3), po níž dal najevo rozladění. "Ne vždy se všechno povede, to je samozřejmé, ale co se týká nasazení a přípravy na trénink, s tím žádné problémy nejsou. Někdy vám naopak třeba taková facka v podobě porážky pomůže daleko více než výhra. Je potřeba tu facku občas dostat a vrátit se znovu na zem, je to prospěšné pro hráče i pro trenéry," domnívá se Országh.

Postupně mu krystalizuje i sestava, s níž by měl Litvínov vstoupit příští týden do extraligy. "O některých vazbách máme už jasno, některé jiné budeme ještě zkoušet a hledat řešení, ale ten tým je živá hmota, která se neustále vyvíjí. Někdo hrál lépe, někdo hůře, někdo vypadne třeba kvůli zranění… Jiný nastoupí na jeho místo a jde to najednou lépe. Bude se to vyvíjet," nastínil Országh.

V obranných řadách figurují hned čtyři cizinci. Dva Kanaďané Aaron Irving s Patrickem Kudlou a dva Lotyši Uvis Janis Balinskis s Oskarsem Cibulskisem. "V prvé řadě jsme hledali na českém trhu, ale ten byl absolutně mrtvý, co se obránců týká. Hledali jsme hlavně hráče, kteří nám nezaberou licenci, abychom to pak při případných problémech mohli řešit během sezony, kdy mnohdy bývá jedinou možností zahraniční hráč. Proto máme v obraně tolik zahraničních hráčů," vysvětlil Országh.

Přivítal by, kdyby mohl vidět už brzy v zápasech Kristiana Reichela, o jehož případném angažmá se delší dobu jedná. Syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela se sice před třemi měsíci upsal v NHL Winnipegu, start zámořských hokejových soutěží je ale zatím ještě v nedohlednu.

"Chceme, aby se zapojil. Klub dělá naprosté maximum pro to, aby u nás hrál. Opravdu rád bych ho viděl, neboť do každého tréninku jde s naprosto vynikajícím přístupem. On jde příkladem, je to vzor profesionála. A nejen pro mladé hráče, ale pro všechny. Každé cvičení, každou věc dělá naplno. Proto bych ho tak rád viděl. Určitě by nám pomohlo, kdybychom ho měli v sestavě. Doufám, že nám alespoň v pár zápasech pomůže," věřil Országh.