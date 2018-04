Méně soubojů? Spíš se hrálo rychleji. Vydřeli jsme to a nemusíme být skleslí, povzbuzuje Čermák

před 1 hodinou

Ví, že Kometa nepředvedla v prvním domácím finále ani zdaleka všechno z bohatého arzenálu, že prostoru ke zlepšení je stále dost. Přesto, a zcela pochopitelně, byl kapitán Leoš Čermák po třetím zápase proti Třinci pozitivní. Brňané vydřeli výhru 3:2 a k obhajobě jim zbývají dva kroky. Dnes si mohou zajistit mečbol.

Jak těžké bylo třetí finále proti Třinci?

Každý zápas ve finále je vydřený, akorát první utkání bylo jednoznačné. Hraje se o titul, nikdo nic neodevzdá nebo nevypustí. My s tím počítáme.

Cítili jste, že vás Třinec ve druhé třetině přehrával?

Dali jsme gól na 2:0, ale vzápětí jsme inkasovali. Třinec se pak dostal trochu na koně, bylo by pro nás lepší, pokud bychom si ten náskok dvou gólů aspoň na pár střídání udrželi. Nicméně vyhráli jsme a poučíme se.

Asistoval jste při vítězném gólu Tomáše Vincoura, dával jste mu puk z otočky. Byla to cílená přihrávka, nebo spíše nepřesná střela?

No, tak střela by to byla asi hodně nepřesná (úsměv). Vykřížili jsme se a věděl jsem, že někde na té tyčce Viny (Tomáš Vincour) bude. Hodil jsem mu to tam, naštěstí si puk zpracoval bruslí a krásně zakončil.

Přihrál jste také na gól Luboši Horkému. I tady šlo o záměr?

Byla to situace ve středním pásmu, kdy kluci šlapali dopředu. Hledal jsem nějaký vhodný moment na nahrávku. Luboš si puk se štěstím zpracoval, krásně se protáhl do třetiny a vystřelil. V útoku se hraje na improvizaci, nedá se úplně říct, že jde o nacvičené akce.

Pomohlo vám, že jste s Horkým spolu hráli už v základní části?

Asi ano. Víme, co chceme hrát, komunikujeme. Není to problém.

Připadalo vám třetí finále oproti utkáním v Třinci klidnější?

Souboje tam byly, ale hrál se asi rychlejší hokej. Z obou stran to chodilo od hokejek rychleji, tvrdost nebyla tak evidentní jako minule. Každopádně tu byla bouřlivá atmosféra a člověk na hřišti neslyší ani slovo.

Na začátku třetí třetiny jste nevyužili dlouhou přesilovku pět na tři. Co se stalo? Byli jste ještě ztuhlí z kabiny?

Přesně nevím, tu přesilovku jsem nehrál. Kluci chtěli nějaké kombinace sehrát, ale Třinec to pokryl a moc šancí nám nedal. Naštěstí jsme ale vyhráli, takže není třeba být z toho skleslí.

Na oslabení naopak chodíte pravidelně a vidíte, že Třinci vycházejí křižné přihrávky, puky létají na Ciencialu. Dá se něco zlepšit?

Musíme to lépe pokrýt. Ve třetím zápase Třinec v přesilovce skóroval jednou, hrají to dobře. Je na nás, abychom se ještě zlepšili.

Před zápasem bylo venku velké horko. Bylo to znát i v hale?

Určitě. Otepluje se, lidi přinesli další teplo dovnitř, ale pro oba mančafty to bylo stejné. Nějaké přehnané dusno tady nebylo.