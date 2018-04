Budou to mít těžké, ale pořád nám zbývá ten poslední krok, krotí Nečas brněnskou euforii

před 27 minutami

Kometa vybojovala ve středu večer před svými fanoušky třetí výhru v sérii s Plzní a je krok od postupu do finále hokejové extraligy. "Dáme si nějaké dobré jídlo, mrkneme na video a večer se pokusíme tu sérii ukončit," přibližuje plány týmu před klíčkovou bitvou brněnský útočník Martin Nečas.

Byl to dnes nejtěžší zápas série?

Začali lépe, více bruslili. My jsme naštěstí dali na konci první třetiny gól, což je trochu položilo. Celkově ale hráli dobře. Občas měli i navrch. My ukázali naši sílu a na konci jsme ten zápas strhli na svoji stranu.

Úvodní gól jste připravil vy. Jak se ten brejk seběhl?

Obrátila se hra. Měl jsem docela rychlost, tak jsem ještě přidal a ten bek to už měl těžké, protože se rozjížděl ze stoje. Chtěl jsem to poslat přímo do branky, ale střela šla přes obránce a Hynek Zohorna ji následně poslal za brankovou čáru.

V sérii s Plzní máte již čtvrtý kanadský bod. Cítíte se dobře?

Musím říct, že se cítím skvěle celé play-off. Bruslí se mi dobře, snad to takhle půjde dál.

V šedesáté minutě vás napodobil Martin Erat, když přebruslil dva plzeňské beky. Co na to říkáte?

Bylo to parádní. Všichni víme, že je to parádní bruslař a nyní se to jen potvrdilo.

Je náhoda, že všechny góly padly z brejků, nebo k té situaci soupeře donutíte?

Snažíme se rychle založit útok. Oni stejnou rychlostí napadají. Hraje se nahoru dolů. Z toho pak plynou ta přečíslení. Určitě je to pro fanoušky mnohem lepší hokej, než kdybychom tam stáli, jak tomu občas bylo v sérii s Vítkovicemi.

Vypadá to, že Plzeň občas riskuje, že?

Jo, určitě. Napadají hodně agresivně, a pak propadají. Když se pak dostaneme rychle z pásma, vznikají z toho naše šance.

Naopak se vám v této sérii příliš nedaří využívat přesilovky. Kde je problém?

Asi bychom měli více střílet. Nepadá to tam ani Plzni. Budeme se snažit to zlepšit, aby tam konečně něco padlo.

Je to i důkaz toho, že přesilovky máte vzájemně přečtené?

Určitě. Týmy se na ty speciální situace připravují. Nás může těšit, že góly dáváme alespoň při hře pět na pět.

Dnešní výhrou jste vybojovali mečbol a finále je na dosah…

Musíme co nejlépe zregenerovat. Dáme si nějaké dobré jídlo, ráno mrkneme na video a večer se pokusíme tu sérii ukončit.

Kdybyste byl v kůži Plzeňských, jak byste se nyní cítil?

Budou to mít těžké, ale pořád je to jen 3:0. My potřebujeme udělat poslední krok.

Někteří vaši spoluhráči už mají pěkné kníry. Vám to ale moc neroste, že?

To je dobrá otázka (smích). Slyším ji často. Máme doma průvan, tak asi proto.