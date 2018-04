Kometa zdolala Plzeň i potřetí. Finálový mečbol vystřelil v poslední minutě Erat

před 1 hodinou

Brněnští hokejisté sahají po finálové účasti. V play-off zvítězili v součtu s loňským rokem už potřinácté v řadě. Plzeň přehráli 3:2.

Brno - Hokejisté Brna porazili ve třetím zápase semifinále play-off extraligy Plzeň 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:0. O třináctém vítězství Komety v play-off rozhodl 58 sekund před koncem domácí útočník Martin Erat. Úřadující mistr si může zajistit postup do finále ve čtvrtek před svými fanoušky.

"Máme vítězství a to je důležité. Každý zápas nebude stoprocentní a doufám, že jsme si to dnes vybrali. A jdeme dál," uvedl Erat pro Českou televizi. "Plzeň teď už nemá co ztratit. Takže nebudeme čekat nic jiného, než že do toho půjdou na 150 procent a budou se snažit sérii zlomit. Ale my jsme dost silný tým a psychicky odolný, abychom si tohle dokázali pohlídat a vyhrát," řekl obránce Jakub Krejčík.

Trenér hostů Martin Straka udělal po nevydařených domácích zápasech několik změn v sestavě a jeho svěřenci se v Brně prezentovali od začátku slibným výkonem.

Již ve 4. minutě mohl otevřít skóre Gulaš, Čiliak ale jeho střelu zlikvidoval. Na druhé straně si vedl Svoboda stejně úspěšně proti Zaťovičovi. Nepřekonal jej poté ani Radim Zohorna.

Následně byli střelecky aktivnější hosté, dvě šance otevřít skóre prováhal Denis Kindl. Západočeši poté nevyužili ani první přesilovou hru a v samotném závěru první třetiny inkasovali.

Nečas si našlápl do útočného pásma, objel branku a Hynek Zohorna pohotově doklepl puk do prázdné branky. Připsal si tak pátý gól a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Komety v play off.

Ve druhé třetině domácí nevyužili dvě početní výhody, poté mohl vyrovnat po samostatné akci Schleiss, ale Čiliaka nepřekonal. Ve 36. minutě však již Plzeň srovnala. Obránce Moravčík využil zakrytého Čiliakova výhledu a překonal jej střelou od modré čáry, která skončila v horním roku branky.

Prakticky hned z protiútoku mohli domácím vrátit vedení Vondráček s Bartejsem, Svoboda byl ale pozorný. Nepřelstil jej ani Hruška ve 42. minutě. Hosté poté nevyužili další přesilovou hru a ve 49. minutě podruhé inkasovali. Rychlý protiútok zakončil střelou na zadní tyč Vondráček.

Z vedení se však Kometa radovala jen 34 sekund. Gulaš totiž dokázal rychle vyrovnat. Když už se zdálo, že se bude utkání prodlužovat, rozhodl individuální akcí Erat. Opora domácích se prosadila sama proti dvojici Nicholas Jones - Michal Moravčík. "Oni zastavili a čekali, co udělám s pukem. Snažil jsem si to jen hodit mezi ně a objet ho, protože on neměl rychlost," řekl Erat.

Hosté následně zkusili vyrovnat v krátké power play, Gulaš ale ve slibné pozici minul. "Měl jsem to na holi, ale bohužel špatný led a zvedl se mi puk. Nechci se ale na to vymlouvat. Šance to byla velká a mrzí mě to," řekl Gulaš, který ale věří, že série ve čtvrtek neskončí. "V zápase jsme byli mnohem aktivnější. Byli jsme lepší, ale takový je hokej. Tak to chodí. Nedá se nic dělat, je to 3:0 pro Brno a my budeme zítra hrát stejně jako dnes. A věřím, že to můžeme otočit. Proč ne," uvedl nejproduktivnější hráč základní části.

Semifinále play-off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávka: 20. H. Zohorna (Nečas), 49. Vondráček (Mallet, Štencel), 60. M. Erat (Vincour) - 36. Moravčík, 50. Gulaš (Moravčík, Stach). Rozhodčí: Hradil, Pešina - Gebauer, Lhotský. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Haščák. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Čerešňák, Vráblík, Kadlec, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - Schleiss, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.