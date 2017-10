Nečasovi chyběla po návratu z Ameriky energie. Nezvyk, musím víc bruslit, přiznává

před 1 hodinou

Hokejový útočník Martin Nečas nebyl se svým výkonem v prvním utkání po návratu do Brna zrovna spokojený. V úvodní dvacetiminutovce proti Zlínu však dostal od trenérů důvěru v první formaci a následně byl povolán i na nájezdy.

Brno - Obnovenou premiéru si po návratu z NHL, kde odehrál jeden zápas za Carolinu, odbyl v pátek v Brně osmnáctiletý Martin Nečas. V duelu se Zlínem nastupoval nejprve jako první centr po boku Erata a Zaťoviče, od druhé třetiny však sestavou klesl.

Jak se vám proti Zlínu hrálo?

První dvě třetiny jsem se na ledě necítil zrovna nejlíp. Pak už to bylo lepší a dostával jsem se do toho. Víc mi jezdily nohy. Těžko říct, jestli to bylo spoluhráči, nebo mnou.

Po první třetině vás trenéři poslali do jiné formace. Jak to na vás zapůsobilo?

S tím se musí každý srovnat. Už jsme spolu hráli loni v play off. Na to bych se nevymlouval. Na střídačce jsme se domlouvali, co a jak. Pak to bylo lepší.

Vybavujete si nějaký moment zápasu, který vám dodal sebevědomí?

Těžko říct. Na začátku jsem měl těžší nohy. Bylo to něco jiného než v Americe. Od prvního střídání ve třetí třetině to už tak nějak šlo.

Na začátku zápasu jste byl ale poměrně aktivní, že?

Je možné, že to nebylo špatné. Pak ale přišlo to, co jsem už říkal. Neměl jsem energii.

Trenéři vás poslali na poslední nájezd. Jaké jste měl úmysly?

Chtěl jsem to dát nahoru, ale trefil jsem tyčku. Špatné. Nájezdy jsou loterie. Zlín dvakrát prostřelil našeho gólmana mezi nohama. My jsme byli na Kašíka krátcí.

Věděl jste už od začátku, že půjdete až jako pátý?

Nevěděl. Řešilo se to před každým nájezdem zvlášť. Vybíral to trenér.

Dvakrát váš tým dotáhl náskok Zlína. Nakonec došlo na samostatné nájezdy, z nichž odešel lépe soupeř. Překvapilo vás, jak hrál?

Zlín výborně bránil. Odehrál velmi kvalitní utkání. Byli obětaví, bránili v pěti a unikali do brejků. Je škoda, že jsme nevyužili ty šance, které jsme měli.

Jste rád, že máte první střetnutí za sebou?

Určitě. Nejsem ale rád, že jsme nevyhráli. Doufám, že příští zápas bude o to lepší.

Po delší době jste odehrál celé utkání. Je znát únava?

Bylo to něco jiného, protože už zhruba tři týdny jsem takový zápas nehrál. Navíc je tady větší hřiště. O to víc je pak potřeba bruslit. Nemůžu se ale vymlouvat. Přijel jsem a musím hrát na sto procent.

Z Ameriky jste byl zvyklý na letadlo. Bude změna jet do Chomutova autobusem?

Autobusem jezdím odmala, takže to nebude nic výjimečného. Spíš byl nezvyk létat letadlem. (smích)