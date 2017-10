Výhru v derby vychytal náhradník. Neprověřili jsme ho, nedali jsme impulz divákům, mrzelo Szturce

před 46 minutami

Třinec vrátil Vítkovicím tři dny starou porážku a ve třetím ocelářském derby této sezony zvítězil na ledě soupeře 2:1. První extraligovou výhru v dresu Ocelářů zaznamenal brankář Jan Strmeň, který byl vyhlášen hvězdou zápasu. Překonal ho pouze Roman Szturc, jenž po utkání lamentoval kvůli malému množství střel, šancí a nedostatečnému nasazení.

Ostrava - Třinečtí hokejisté oplatili Vítkovicím tři dny starou porážku a v Ostravě zvítězili ve třetím ocelářském derby v sezoně 2:1. Po první třetině vedli hosté o dvě branky, jediným vítkovickým střelcem se stal Roman Szturc, ale nikdo ze spoluhráčů už ho nenapodobil. Zápas sledovalo 10 004 diváků.

Szturc: Nesráželi jsme se, najednou to bylo 0:2

Vítkovice nastupovaly před vyprodaným hledištěm s cennou výhrou z Třince, odkud odvezly v úterý tři body jako vůbec první tým v této sezoně. Na domácím ledě ale brzy prohrávaly po gólu Ciencialy. "Čekala nás hala plná parádních fanoušků, ale my jsme jim na začátku nedali žádný signál, aby se to rozbouřilo," smutnil vítkovický útočník Szturc, který ve druhé třetině snižoval svým druhým gólem v ročníku.

Ostravané v první části nevyužili ani přes minutu dlouhou dvojnásobnou přesilovku a navíc inkasovali gól do šatny z hole Rákose. "V první třetině jsme se pořádně nesráželi, nedali jsme žádnou nebezpečnou střelu a najednou jsme tekli 0:2. Hrát jen dvě třetiny, to je na derby málo," pokračoval Szturc. Větší střeleckou převahu si Vítkovice nevytvořily ani v závěrečné periodě, do které nastupovaly za stavu 1:2.

Oceláři bránili těsný náskok a Strmeň za svá záda nepustil druhý kotouč ani při hře Vítkovic bez brankáře. "Chtěli jsme se víc tlačit do branky, dostat se do laufu. Nedařilo se nám to. Třinec jednoduše vyhazoval puky, třetina plynula a my jsme se do tlaku nedostávali," shrnul vítkovický útočník. Podle Szturcových slov předvedly Vítkovice v úterý na třineckém ledě neporovnatelně lepší výkon.

Strmeň si byl při sporné situaci jistý

Vítkovice nedokázaly víc než jednou vyzrát na brankáře Jana Strmeně, který nastoupil v dresu Ocelářů od začátku extraligového utkání teprve podruhé. "Nemyslím si, že by vychytal nemožné věci. Nezasypali jsme ho střelami, byly to takové pokusy z boku. Pořádně jsme ho neprověřili," prohlásil Szturc. Na začátku října se Strmeňovi třinecká premiéra ve Zlíně nepovedla, derby ale zvládl na jedničku.

Zřejmě nejtěžší situaci přečkal v první třetině při vítkovické přesilovce pět na tři. Strmeň vyrazil Tyborovu střelu a pak se zapřel betonem o tyč proti dorážkám. Rozhodčí gól neuznali až po konzultaci s kolegou u videa. "Já jsem si byl jistý. Celou dobu jsem viděl puk a rozhodně nebyl celým objemem za čárou. Stihl jsem ho pokrýt a věděl jsem, že to nebude gól," vysvětloval třinecký brankář.

Strmeň střídal Hrubce už v úterý těsně před koncem zápasu, ale zda nastoupí i v neděli proti Hradci Králové, to si netroufá odhadovat. "To raději nechám na trenérech. Zápasů je ještě hodně a já věřím, že nějakou další šanci dostanu," řekl skromně Strmeň. "Je to mimořádně cenná výhra, zápas jsem si užil a musím poděkovat obráncům. Hodně mi pomohli." Vítězství 2:1 vychytal gólman Ocelářů 26 zákroky.

Jako malý jezdil Strmeň do Třince i Vítkovic

Význam moravsko-slezského derby Strmeň dobře vnímal, protože pochází z nedalekého Havířova. "Bylo to mé první derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Měl jsem na stadionu celou rodinu, o to víc jsem rád za tři body. Derby jsem chytal už za Chomutov proti Litvínovu, ale tady to bylo určitě vypjatější," podotkl Strmeň. Víc než deset tisíc diváků vytvořilo skvělou kulisu, a dokonce se fandilo slušněji než v minulosti.

Z Havířova není daleko do Ostravy, ale ani do Třince. Brankář Ocelářů však jako malý mezi těmito dvěma kluby favorita neměl. "Zpočátku jsme jezdili do Vítkovic i do Třince, byli jsme velcí fanoušci. Ale později už se to nedalo stíhat, takže jsem na hokej chodil už jenom do Havířova," zavzpomínal pětadvacetiletý brankář.

Třineckého trenéra Václava Varaďu potěšila hlavně bojovnost jeho svěřenců. "Hráli jsme obětavě, vytvářeli jsme si šance, tři body jsme si zasloužili," zhodnotil bývalý hráč Třince i Vítkovic po zápase. Domácí asistent Pavel Trnka zopakoval slova Szturce. "S takhle kvalitním soupeřem nemůžeme hrát jen 40 minut. První třetina byla z naší strany velmi špatná," kroutil hlavou.